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19 мая 2023, 16:02 Читати українською

Авиакомпания Новой почты начала полеты

На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний Новая почта, выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На этой неделе авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу компаний Новая почта, выполнила свой первый авиарейс по маршруту Рига-Жешув-Рига.
Фото: пресс-служба Новой почты

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Самолет доставил 7 тонн международных посылок клиентов Новой почты из международного аэропорта Риги в польский Жешув. После этого посылки перегрузили в грузовики и отправили в Украину.

Первый рейс был выполнен в кооперации с латвийской авиакомпанией «RAF-Avia» на самолете ATR 72. Supernova Airlines планирует выполнять рейс по этому маршруту дважды в неделю — каждый вторник и каждый четверг.

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Напомним

Supernova Airlines была основана в 2021 году, а в январе 2023 года первой среди украинских компаний получила сертификат эксплуатанта во время полномасштабной войны.

«Supernova Airlines продолжает прохождение всех процедур, необходимых для выполнения регулярных грузовых рейсов в и из ЕС, где к закрытию воздушного пространства Украины базируются самолеты авиакомпании», — добавили в компании.

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Источник: Минфин
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