С начала 2023 года украинские банки увеличили обязательные резервы вдвое и почти в 6 раз с начала войны — Нацбанк

После вступления в силу новых требований Нацбанка по формированию обязательных резервов (ОР) под вклады физлиц с 11 мая 2023 года их общий объем вырос на 8% до 298,9 млрд грн. А с начала 2023 года (11 с января) он увеличился в 2,1 раза. Об этом сообщается на новой странице Национального банка «Обязательные резервы», которую недавно презентовал НБУ.

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Регулятор сообщил об увеличении за месяц размера обязательных резервов банковской системы (с 11 апреля по 11 мая) с 276,9 млрд грн до 298,9 млрд грн. Официальная динамика по ОР следующая:

11 января 2023 года — 144,1 млрд грн;

11 февраля 2023 года — 220,6 млрд грн;

11 марта 2023 года — 280,5 млрд грн;

11 апреля 2023 года — 276,9 млрд грн;

11 мая 2023 года — 298,9 млрд грн.

Это произошло из-за ужесточения Национальным банком резервных требований, в первую очередь, по вкладам физлиц, привлеченным на срок менее 3 месяцев (до 93 дней). Чиновники пошли на этот шаг, чтобы мотивировать банки активнее собирать среднесрочные и долгосрочные депозиты населения, и меньше средств привлекать на текущие счета.

Все это нужно НБУ для связывания избыточной гривневой денежной массы, которая сильно выросла за счет эмиссии НБУ в 2022 году — на 400 млрд грн, и для сдерживания роста инфляции. О чем неоднократно заявляло руководство регулятора.

С этой целью Нацбанк с начала 2023 года уже четыре раза пересматривал свои требования по формированию банками обязательных резервов, и на текущий момент они достигают 30% по валютным средствам физлиц на текущих счетах и 20% по гривневым.

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НБУ опубликовал статистику пересмотра ОР с 2004 года, из которой видно, что за последние 19 лет он менял резервные требования в среднем по 2−3 в год, а четырежды делал это только однажды — в 2006-ом. Правда, тогда речь шла о снижении резервных требований с 8% до 1−5% (гривна/инвалюта).

В начале большой войны (на 11 марта 2022 года) общий размер обязательных резервов нашей банковской системы составлял лишь 52,7 млрд грн — это в 5,7 раз меньше, чем сейчас.

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