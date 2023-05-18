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18 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за четверг: Доходность депозитов, запасы топлива и возврат налога 5% ФОПам

Доходность депозитов растет: какие максимальные ставки готовы предложить банки

В последние несколько месяцев процентные ставки по банковским вкладам населения стабильно растут. Причем если это изначально касалось только гривневых ресурсов, то сейчас постепенно переносится и на валютные вклады. Вопрос только о том, какие максимальные доходности по вкладам смогут получить частные клиенты.

Без бумаг и очередей: Регистрация недвижимости на портале «Дия» стало доступно в 10 областях и Луцке.

Услуга регистрации недвижимости в несколько кликов на портале «Дия» стала доступна в 10 областях Украины и Луцке.

Запасов топлива осталось на 30 суток: стоит ли паниковать

«В Украине осталось запасов горючего всего на 30 суток…» — такую новость недавно распространили информационные сайты со ссылкой на Минэнерго. Эту информацию многие восприняли как сигнал скупать горючее, пока АЗС не начали повышать цены. Действительно ли Украине грозит топливный кризис и достаточно ли имеющихся резервов, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Будет ли курс доллара в ближайшее время по 36,6 гривны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: что будет с долларом в ближайшее время прогноз курса доллара и евро на период с 18 по 24 мая.

ФОПам возвращают налог 5% и вводят штрафы: как это повлияет на бизнес

Не позднее 1 июля 2023 года власти планируют отменить все действующие ныне льготы для ФЛП. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 8401, который уже прошел слушание в профильном комитете и будет принят при любых обстоятельствах. Как возвращение к довоенным правилам работы скажется на тысячах представителей малого бизнеса и украинской экономике в целом, разбирался «Минфин».

Источник: Минфин
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