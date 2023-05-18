Wizz Air снизил цену на авиабилеты в честь годовщины

Лоукостер Wizz Air 18 мая проводит однодневную распродажу авиабилетов в честь своего 19-летия. Скидка до 19% действует на все маршруты авиакомпании и не ограничена по дате перелета. Об этом сообщает avianews.com.

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Как купить билет со скидкой

Чтобы купить билет в рамках этой распродажи, необходимо быть членом скидочного клуба Wizz Discount Club или оформить участие в этом клубе во время бронирования авиабилета.

Годовое членство Wizz Discount Club стоит 40 евро для индивидуальных путешественников и 70 евро для групп до 5 человек. Оно выгодно для пассажиров, летающих Wizz Air несколько раз в год.

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Если вы не часто бронируете билеты на рейсы Wizz Air, можно подождать, пока распродажа станет доступной для всех. Вероятно, это произойдет 19 мая — именно в этот день в 2004 году лоукостер совершил свой первый регулярный рейс.

Обычно Wizz Air делает распродажу доступной только для членов Wizz Discount Club, а через день позволяет купить билеты по сниженной цене всем остальным клиентам.

Косвенно о том, что так будет и в этот раз, свидетельствует примечание к рекламе, где Wizz Air указывает: «Для наших участников Wizz Discount Club празднование Дня рождения начнется раньше».

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