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18 мая 2023, 10:44 Читати українською

Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью — YouControl

Шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с Беларусью. Об этом говорится в исследовании YouControl.

Шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с Беларусью.
Фото: intent.press

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Российский и белорусский «след»

  • ООО «Вента. ЛТД» связана с российским фармацевтическим холдингом группы «Катрен»;

  • в составе Крюковского вагоностроительного завода есть гражданин России Станислав Гамзалов;

  • Кременчугский гормолокозавод принадлежит ЧАО «Галактон», акционером которого, в свою очередь, является российская компания «Данон Россия»;

  • совладельцем компании по продаже сельскохозяйственной техники ООО «Юпитер 9 Агросервис» является гражданин России Александр Барков, страной регистрации которого, согласно данным ЕГР, в настоящее время является Украина. Другой совладелец предприятия Борис Сапожников, ныне фигурирующий в качестве резидента Кипра, до сентября 2018 г. был зарегистрирован в российском Курске;

  • белорусский «след» в структуре собственности имеют две компании: ООО ИИ «Белферт Украина» и ООО «Агротехника». Последняя входит в состав группы компаний «Пан Курчак»;

  • Бенефициарами еще двух компаний числятся граждане Китая. Это украинское представительство израильской компании Playtika, специализирующейся на разработке и публикации мобильных игр — ООО «Плейтика Украина». А также дочерняя компания польской LPP, работающая в сфере легкой промышленности и ритейла (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY) — ГП «ЛПП Украина» АО «ЛПП».

Кроме того, 6 украинских компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в России.

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🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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0
S77W
S77W
18 мая 2023, 11:08
#
Додайте до цього списку ще компанії, що завозять товари з Ірану. А ще з Сербії, де власником підприємств є Газпром.
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matroskin
matroskin
18 мая 2023, 12:26
#
Інші 992 я так розумію перейшли на гужовий транспорт і дров'яне опалення.
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0
yarg
yarg
18 мая 2023, 12:43
#
Это точно. рашка бесится , но ничего сделать не может — приходится отдавать ресурсы в обмен на индийские рупии и киргизские пуйро. а 10 лет назад - была мировой державой…
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0
matroskin
matroskin
18 мая 2023, 12:46
#
Бензин у нас приемущественно с венгерских НПЗ, а газ словацкий, не думаю что эти страны построили трубопроводы с Индии или покупают сырье в рупиях.
Скажу больше, есть подозрения, что транзитом газа и нефти в эти страны занимаются укр.компании, но как у нас любят говорить «это не то», всего только 8 :).
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