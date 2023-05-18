Шесть из топ-1000 украинских компаний продолжают поддерживать бизнес-связи с россией, две — с Беларусью. Об этом говорится в исследовании YouControl.
Восемь украинских топ-компаний до сих пор поддерживают связи с россией и беларусью — YouControl
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Российский и белорусский «след»
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ООО «Вента. ЛТД» связана с российским фармацевтическим холдингом группы «Катрен»;
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в составе Крюковского вагоностроительного завода есть гражданин России Станислав Гамзалов;
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Кременчугский гормолокозавод принадлежит ЧАО «Галактон», акционером которого, в свою очередь, является российская компания «Данон Россия»;
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совладельцем компании по продаже сельскохозяйственной техники ООО «Юпитер 9 Агросервис» является гражданин России Александр Барков, страной регистрации которого, согласно данным ЕГР, в настоящее время является Украина. Другой совладелец предприятия Борис Сапожников, ныне фигурирующий в качестве резидента Кипра, до сентября 2018 г. был зарегистрирован в российском Курске;
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белорусский «след» в структуре собственности имеют две компании: ООО ИИ «Белферт Украина» и ООО «Агротехника». Последняя входит в состав группы компаний «Пан Курчак»;
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Бенефициарами еще двух компаний числятся граждане Китая. Это украинское представительство израильской компании Playtika, специализирующейся на разработке и публикации мобильных игр — ООО «Плейтика Украина». А также дочерняя компания польской LPP, работающая в сфере легкой промышленности и ритейла (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и SiNSAY) — ГП «ЛПП Украина» АО «ЛПП».
Кроме того, 6 украинских компаний, согласно данным российского реестра юридических лиц, являются совладельцами компаний в России.
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Комментарии - 4
Скажу больше, есть подозрения, что транзитом газа и нефти в эти страны занимаются укр.компании, но как у нас любят говорить «это не то», всего только 8 :).