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18 мая 2023, 10:09 Читати українською

Продажа новых авто в ЕС растет уже девять месяцев подряд

Наибольший рост продаж новых легковых автомобилей показали рынки Бельгии, Хорватии и Нидерландов, составлявшие 40,4%, 44% и 35,2% соответственно. Об этом сообщает Укравтопром .

Наибольший рост продаж новых легковых автомобилей показали рынки Бельгии, Хорватии и Нидерландов, составлявшие 40,4%, 44% и 35,2% соответственно.
Фото: depositphotos

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Самые популярные авто

Самыми популярными на рынке новых легковых автомобилей остаются бензиновые авто, объем реализации которых составил 306 757 единиц (38,2% рынка легковых авто апреля, как и в прошлом году).

По отношению к прошлогоднему показателю количество регистраций бензиновых авто в ЕС выросло на 17,3%.

На гибридные (HEV) в прошлом месяце приходилось 24,8% европейского рынка, что на 1,1 в. п. больше, чем в прошлом. Их продажи в апреле выросли на 22,7% — до 199 407 единиц.

В то же время доля рынка гибридных автомобилей, подключаемых к электросети (PHEV), снизилась с 9,2% в апреле прошлого года до 7,4%. Апрельские продажи PHEV снизились на 5,5% — до 59 703 единиц.

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Сегмент дизельных автомобилей снизился на 2,5 в. п. — до 14,7%. Продажи таких авто остались стабильными — 118 007 единиц (+0,03%).

Электромобили (BEV) охватили 11,8% апрельского рынка новых легковых автомобилей, что на 2,7 в. п. больше, чем годом ранее. Регистрации новых BEV в ЕС выросли на 51,9% и достигли 94 561 единиц.

Автомобили из ГБО и других в апреле было реализовано в количестве 24 753 единицы (+40%).

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
bonv
bonv
18 мая 2023, 10:27
#
Впевнені в перемозі ЗСУ!
+
0
Moonlighter
Moonlighter
18 мая 2023, 10:43
#
Бельгия, Хорватия, Нидерланды… Как это вообще связано?)
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
18 мая 2023, 12:39
#
А так что продажи растут автомобилей в этих странах…и они все находятся в ЕС…
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