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18 мая 2023, 9:18 Читати українською

Венгрия будет блокировать военную помощь ЕС Украине, пока OTP Bank в списке спонсоров войны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил блокирование очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует государствам-членам передающееся Украине военное оборудование. Об этом сообщает HVG.hu.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил блокирование очередного транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, который финансирует государствам-членам передающееся Украине военное оборудование.
Фото: finance.ua

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Находящийся в Вене министр провел 16-минутный брифинг на своей странице в Facebook о событиях, связанных с российско-украинской войной.

Объектом критики Сийярто была Украина. Он резюмировал «враждебные действия» украинского правительства по Венгрии так: прекращение работы закарпатских венгерских школ; OTP Bank был внесен украинцами в список международных спонсоров войны; информация о том, что президент Украины рассматривал возможность подрыва нефтепровода «Дружба».

Читайте: НАПК внесло Венгерский OTP Bank в список международных спонсоров войны. Кредитует военных рф

«Пока украинцы не исключат OTP из списка международных спонсоров войны, Венгрия, очевидно, не может участвовать в решении по Европейскому фонду мира и санкций» — заявил Сийярто.

Этим глава МИД подтвердил информацию о том, что венгерское правительство блокирует выплаты из фонда мира, а также дало понять, что все это происходит исключительно через OTP Bank.

Предыстория

4 мая Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

OTP Bank стал уже 24 компанией, которую НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+45
bonv
bonv
18 мая 2023, 10:27
#
Щурі
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