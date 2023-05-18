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18 мая 2023, 8:53 Читати українською

Индия в апреле импортировала рекордный объем российской нефти

Импорт нефти из россии в Индию в апреле вырос до нового рекордного уровня, еще более сократив долю ближневосточных и африканских сортов до самого низкого уровня не менее 22 лет. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters.

Импорт нефти из россии в Индию в апреле вырос до нового рекордного уровня, еще более сократив долю ближневосточных и африканских сортов до самого низкого уровня не менее 22 лет.
Фото: freepik

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Импорт нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, третьего крупнейшего импортера и потребителя нефти в мире, начали активно покупать российскую нефть после того, как некоторые страны отказались от закупок в россии из-за ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, напоминает агентство.

Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки российской нефти в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в прошлом месяце, свидетельствуют данные. Это составляет около двух пятых от общего объема закупок страны.

Рост импорта из россии увеличил долю нефти из стран СНГ — Азербайджана, Казахстана и россии — до 43,6% от общих 4,81 млн баррелей в сутки, импортированных Индией в прошлом месяце.

Это снизило долю ближневосточных сортов нефти, на которые традиционно приходится основная часть общего импорта нефти, примерно до 44%, а африканской нефти — до 3,4% в прошлом месяце.

Читайте: Индия в 2022 году в 10 раз увеличила импорт дешевой нефти из россии, сэкономив $5 миллиардов

В апреле россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд, за ней следовали Ирак и Саудовская Аравия.

«Индийские нефтепереработчики сократили спотовые закупки ближневосточных и западноафриканских сортов нефти, поскольку мы получаем поставки российской нефти по более низким ценам», — сказал представитель индийского нефтеперерабатывающего завода.

Импорт нефти из россии также возрос, поскольку Indian Oil Corp, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, увеличила размер своего годового импортного соглашения с «роснефтью».

Импорт нефти из Ирака в Индию в апреле снизился на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 4-месячного минимума в 928 400 баррелей в сутки, в то время как импорт из Саудовской Аравии упал на 11% до 723 800 баррелей в сутки., что является самым низким показателем в последние пять месяцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Rubi0
Rubi0
18 мая 2023, 10:09
#
«Рост импорта из россии увеличил долю нефти из стран СНГ — Азербайджана, Казахстана и россии — до 43,6% от общих 4,81 млн баррелей в сутки, импортированных Индией в прошлом месяце.» Как неожиданно, дальше больше учитывая что на днях Россия Азербайджан и Иран подписали договор на постройку недостающего участка железной дороги чтоб гнать нефть по суше прямиком в Индию.
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
18 мая 2023, 10:11
#
І імпортувала його в ЄС.
+
0
yarg
yarg
18 мая 2023, 11:39
#
Но как обычно — есть нюанс.
Индусы платят за нефть в рупиях , которые обратно — не принимают.
т. е. фактически берут нефть даром.
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