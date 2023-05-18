Индия в апреле импортировала рекордный объем российской нефти

Импорт нефти из россии в Индию в апреле вырос до нового рекордного уровня, еще более сократив долю ближневосточных и африканских сортов до самого низкого уровня не менее 22 лет. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Reuters .

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Импорт нефти

Нефтеперерабатывающие заводы Индии, третьего крупнейшего импортера и потребителя нефти в мире, начали активно покупать российскую нефть после того, как некоторые страны отказались от закупок в россии из-за ее вторжения в Украину в феврале прошлого года, напоминает агентство.

Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки российской нефти в апреле, что примерно на 4,4% больше, чем в прошлом месяце, свидетельствуют данные. Это составляет около двух пятых от общего объема закупок страны.

Рост импорта из россии увеличил долю нефти из стран СНГ — Азербайджана, Казахстана и россии — до 43,6% от общих 4,81 млн баррелей в сутки, импортированных Индией в прошлом месяце.

Это снизило долю ближневосточных сортов нефти, на которые традиционно приходится основная часть общего импорта нефти, примерно до 44%, а африканской нефти — до 3,4% в прошлом месяце.

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В апреле россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию шестой месяц подряд, за ней следовали Ирак и Саудовская Аравия.

«Индийские нефтепереработчики сократили спотовые закупки ближневосточных и западноафриканских сортов нефти, поскольку мы получаем поставки российской нефти по более низким ценам», — сказал представитель индийского нефтеперерабатывающего завода.

Импорт нефти из россии также возрос, поскольку Indian Oil Corp, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания страны, увеличила размер своего годового импортного соглашения с «роснефтью».

Импорт нефти из Ирака в Индию в апреле снизился на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем до 4-месячного минимума в 928 400 баррелей в сутки, в то время как импорт из Саудовской Аравии упал на 11% до 723 800 баррелей в сутки., что является самым низким показателем в последние пять месяцев.