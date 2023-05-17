Маск показал тизер нового авто Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал изображение силуэта одного из двух новых авто компании на ежегодном собрании акционеров компании. Об этом сообщает Electrek.

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Хотя Маск сказал, что встреча не является правильным местом для объявления нового продукта, он все же решил показать тизер следующего автомобиля Tesla.

Американский миллиардер уточнил, что авто находится на стадии производства, а не проектирования, но он может иметь в виду, что компания строит прототип. В любом случае изображение представляет собой рендер, а не затемненное изображение.

По словам Маска, Tesla сейчас работает сразу над двумя новыми и ранее не представленными транспортными средствами (одно показано на изображении).

По оценкам компании, новые электрокары будут продаваться объемом около 5 млн в год.

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Ожидается, что Tesla выведет на рынок меньший электрический хэтчбек, часто называемый «Tesla за $25 000» или иногда «Tesla Model 2», и авто, которое Маск называл «роботакси‎» — специально разработанный электрокар для самостоятельно вождения и работы в службе такси.

Ранее Tesla говорила, что производство «дешевой» модели стартует на Гигафабрике в Шанхае с последующим экспортом по всему миру.

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