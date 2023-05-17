За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення» украинцы подали более 10 440 заявлений о выплате пособия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
«єВідновлення»: за первую неделю украинцы подали более 10 тысяч заявлений о получении помощи
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Восстановление жилья
- Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры,
- 43,4% - частного дома,
- менее 1% - других жилых помещений.
Где больше всего подали заявлений
Больше всего заявлений подали жители:
- Харьковской (3554 заявления),
- Киевской (2852),
- Николаевской (870),
- Донецкой (688),
- Херсонской (649) областей.
Следует отметить, что далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий по состоянию на 17 мая создано уже 108.
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Напомним
«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».
Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.
В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.
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