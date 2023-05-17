«єВідновлення»: за первую неделю украинцы подали более 10 тысяч заявлений о получении помощи

За первую неделю работы программы государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення» украинцы подали более 10 440 заявлений о выплате пособия. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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Восстановление жилья

Более 56% заявлений касаются помощи по восстановлению квартиры,

43,4% - частного дома,

менее 1% - других жилых помещений.

Где больше всего подали заявлений

Больше всего заявлений подали жители:

Харьковской (3554 заявления),

Киевской (2852),

Николаевской (870),

Донецкой (688),

Херсонской (649) областей.

Следует отметить, что далее комиссии, которые будут созданы при органах местного самоуправления, проработают заявления и начнут непосредственное обследование жилья. Таких комиссий по состоянию на 17 мая создано уже 108.

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Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.

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