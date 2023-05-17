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17 мая 2023, 8:49 Читати українською

Бюджет Украины в апреле: рекордная сумма международной поддержки и меньше таможенных доходов (исследование)

В апреле в государственный бюджет поступили рекордные объемы международной макрофинансовой помощи. США предоставили грант на сумму $1,25 млрд, а заимствования от МВФ и ЕС составили $2,7 млрд и €1,5 млрд соответственно. Об этом говорится в новом бюджетном ежемесячном барометре KSE.

В апреле в государственный бюджет поступили рекордные объемы международной макрофинансовой помощи.
Фото: ua-energy.org

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Сколько поступило в бюджет

В целом доходы общего фонда составили 162,8 млрд грн, что на 10,6 млрд грн больше, чем в марте.

Эксперты KSE утверждают, что в апреле на государственные счета пришли рекордные суммы международной поддержки. В частности, речь идет о гранте на сумму 45,7 млрд грн от США, а также кредитных заимствованиях на сумму 98,7 млрд грн от МВФ и 60,6 млрд грн от ЕС.

В то же время, Государственной таможенной службе не удалось выполнить плановые показатели. В бюджет направлено на 8,2% меньше доходов, чем планировалось.

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Фактический дефицит государственного бюджета в апреле составил 32,6 млрд грн, а совокупно за первые четыре месяца 2023 года — 252,9 млрд грн.

Кроме того, ниже планировавшихся были поступления от рентной платы (на 31,1%). Наибольшее перевыполнение доходов произошло по налогу на прибыль предприятий — 58,6% и акцизному налогу — на 33,1%.

Аналитики отмечают, что по итогам 2022 года прибыль НБУ к распределению достигла 91 млрд грн, из которых рекордные 71,9 млрд грн в апреле перечислены в государственный бюджет.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
17 мая 2023, 9:24
#
Интересно в кто 2024 году Украине поможет, когда все будут заняты.
+
+15
yarg
yarg
17 мая 2023, 10:41
#
Чем заняты ? будут бывшую россию делить ?
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