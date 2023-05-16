Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого дефолта в США. Около 8% опрошенных крупных инвесторов и 11% розничных охотно купят ВТС для защиты своих сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса Markets Live Pulse, проведенного по заказу Bloomberg.
Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов в случае дефолта в США — Bloomberg
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Флагманская криптовалюта вошла в тройку приоритетных активов для хеджирования финансовых рисков при наступлении дефолта.
Самые популярные активы
Первое место заняло золото. В него готовы вкладывать средства 51,7% крупных и 45,7% розничных инвесторов.
Второе место по государственным облигациям США с 14% и 15% соответственно. Значительная часть опрошенных считает, что облигации со сроком погашения в 2033—2035 годах возрастут даже в случае дефолта. Практика показывает, что владельцы этих ценных бумаг все же получают дивиденды, пусть и с опозданием.
Популярность биткоина
Исследователи считают, что биткоин стал популярнее в глазах инвесторов, потому что, в отличие от фиатных денег, ВТС не имеет центрального банка как эмитента, а децентрализованная структура позволяет создавать собственную финансовую систему.
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В то же время эксперты предупреждают, что ценность биткоина вытекает из многих факторов и основывается на доверии инвесторов.
«Пока общество верит в систему фиата — бумажные деньги будут иметь ценность. Ситуация с биткоином аналогична — актив будет ценен, пока пользователи будут верить в него», — отметили аналитики.
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