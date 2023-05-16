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16 мая 2023, 19:11 Читати українською

Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов в случае дефолта в США — Bloomberg

Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого дефолта в США. Около 8% опрошенных крупных инвесторов и 11% розничных охотно купят ВТС для защиты своих сбережений. Об этом свидетельствуют данные опроса Markets Live Pulse, проведенного по заказу Bloomberg.

Биткоин вошел в топ-3 самых популярных активов на фоне предполагаемого дефолта в США.
Фото: pixabay.com

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Флагманская криптовалюта вошла в тройку приоритетных активов для хеджирования финансовых рисков при наступлении дефолта.

Самые популярные активы

Первое место заняло золото. В него готовы вкладывать средства 51,7% крупных и 45,7% розничных инвесторов.

Второе место по государственным облигациям США с 14% и 15% соответственно. Значительная часть опрошенных считает, что облигации со сроком погашения в 2033—2035 годах возрастут даже в случае дефолта. Практика показывает, что владельцы этих ценных бумаг все же получают дивиденды, пусть и с опозданием.

Популярность биткоина

Исследователи считают, что биткоин стал популярнее в глазах инвесторов, потому что, в отличие от фиатных денег, ВТС не имеет центрального банка как эмитента, а децентрализованная структура позволяет создавать собственную финансовую систему.

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В то же время эксперты предупреждают, что ценность биткоина вытекает из многих факторов и основывается на доверии инвесторов.

«Пока общество верит в систему фиата — бумажные деньги будут иметь ценность. Ситуация с биткоином аналогична — актив будет ценен, пока пользователи будут верить в него», — отметили аналитики.

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Источник: Минфин
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