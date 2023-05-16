ЕС одобрил первые в мире криптовалютные правила

Государства Европейского Союза во вторник окончательно одобрили первый в мире всеобъемлющий набор правил по регулированию криптоактивов. Об этом сообщает Reuters.

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Новые правила

На встрече министров финансов ЕС в Брюсселе были одобрены правила, разработанные совместно с Европейским парламентом, одобрившим их в апреле.

Регулировка рынка криптовалют стала более актуальной для регуляторов после краха криптовалютной биржи FTX.

«Последние события подтвердили настоятельную необходимость введения правил, которые лучше защитят европейцев, инвестировавших в эти активы, и будут предотвращать злоупотребление криптоиндустрией с целью отмывания денег и финансирования терроризма», — сказала Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции, которая председательствует в ЕС.

Правила требуют, чтобы фирмы, желающие выпускать, торговать и хранить криптоактивы, токенизированные активы и стейблкоины в 27 странах Евросоюза, получили лицензию.

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Криптофирмы заявляют, что хотят определенности в регулировании, оказывая давление на страны, чтобы они копировали правила ЕС, а на регуляторов — чтобы они разработали глобальные нормы трансграничной деятельности.

Британия наметила поэтапный подход, начиная со стейблкоинов и расширяя его на неподкрепленные криптоактивы позже, но четкого графика введения правил нет.

Соединенные Штаты сосредоточились на использовании существующих правил ценных бумаг для принудительных действий в секторе, пока они решают, вводить ли новые правила и кто будет их применять.

Предыстория

20 апреля Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в ЕС MiCA.