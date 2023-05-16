В каких банках украинцы получают пенсии (инфографика)

Общее количество пенсионеров, получавших выплаты через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года, составило 8,3 млн человек. Остальные 2,3 млн пенсионеров получали выплаты через Укрпочту. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Рейтинг банков

По данным ПФУ, больше всего пенсионеров (4,6 млн человек) получают выплаты в Приватбанке. При этом доля госбанка составляет 55%.

На втором месте государственный Ощадбанк, где пенсии получают 2,9 млн. человек. Доля банка составляет 35%.

В Райффайзен Банке пенсии получают 326,4 тысячи человек (3,9%).

В других банках пенсии получают 509,2 тысяч человек (6,1%).

По данным ПФУ, сумма перечисления средств через банки за январь-апрель 2023 составила 173,0 млрд грн, что на 23,1% больше, чем в 2022 году — 140,6 млрд грн.

Напомним

Ранее Минфин писал, что украинцам упростили назначение пенсии на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

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