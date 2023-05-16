По правительственной программе «Доступные кредиты 5−7−9%» бизнес уже получил 197 млрд грн, из которых на прошлой неделе было выдано 1,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.
За прошедшую неделю бизнес получил доступные кредиты на 1,8 миллиарда
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Сколько выдано кредитов
«С начала 2023 г. банки выдали бизнесу 8,5 тыс. кредитов на 30 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 г.) было выдано 61,6 тыс. кредитов на 197 млрд грн», — говорится в сообщении.
В частности, на прошлой неделе более 400 предпринимателей по правительственной программе получили кредиты на общую сумму 1,8 млрд грн.
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На что выдавали кредиты
Отмечается, что больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов — 62 млрд грн и на антивоенные цели — 55 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели — 12,6 млрд грн.
Кроме того, аграрии получили 30,2 млрд грн. кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 1,5 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.
Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (54%), торговли и производства (23%), промышленной переработки (13%).
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.
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