Новая Почта откроет свои отделения в Чехии уже на следующий месяц, сообщил СЕО Nova Post в Чехии Владимир Стеренчук в комментарии Forbes.
Стало известно, когда Новая Почта откроет первое отделение в Чехии
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Открытие новых отделений
«Уже в начале июня украинцы в Чехии смогут отправлять родным домой и получать посылки, документы, грузы из Украины через Новую Почту, — заявил он.
В частности, первые два отделения Nova Post будут открыты в Праге, речь идет о почтовом (до 30 кг) и грузовом отделении, в котором можно отправлять и получать из Украины посылки весом до 1000 кг.
«Следующим после Праги будет город Брно», — добавил Стеренчук.
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