В Украине упростили оформление загранпаспортов для детей

В Украине с 15 мая этого года граждане могут одновременно оформлять не только свои паспорта, в частности для выезда за границу, но и документы своих детей. Об этом идет речь на сайте Министерства внутренних дел.

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Как оформить загранпаспорт

Теперь, кроме одновременного оформления ID-карты и загранпаспорта, родители/законные представители смогут параллельно оформлять паспорта для выезда за границу детям до 14 лет.

Для получения услуги одному из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей лица, не достигшего 14-летнего возраста или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, необходимо подать заявление и соответствующие документы в подразделение миграционной службы, центр обслуживания. Паспортный сервис" в Украине или за границей, или в Центре предоставления админуслуг.

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При этом если ребенку, которому оформляют загранпаспорт, исполнилось 12 лет, его присутствие при подаче документов обязательно.

В целом же за почти год работы экспериментального проекта Государственной миграционной службы услугой по одновременному оформлению документов уже успели воспользоваться более 300 тыс. граждан.