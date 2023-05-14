Итальянский городок заплатит по 5 тысяч евро тем, кто туда переедет

Итальянский городок Петралия-Сопрана заплатит 5000 евро тем, кто переедет туда жить. Об этом пишет AIN ссылкой на Euronews .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Поселение расположено юго-восточнее Палермо и считается одним из самых живописных в Италии. Петралия-Сопрана находится на высоком хребте с видом на вулканическую гору Этна, однако уже несколько десятилетий страдает депопуляцией. На сегодняшний день в нем проживает 2992 человека.

Городские власти надеются, что программа поможет привлечь новых жителей. Для претендентов в городе доступно 50 заброшенных домов.

Гранты предлагаются людям или семьям, которые переедут в город. Для участия необходимо приобрести и при необходимости отреставрировать один из заброшенных домов.

Подать заявку на покупку жилья нужно до 10 мая 2023 года. Для этого нужно обратиться непосредственно в городской совет.

Петралия-Сопрана — не единственный город, пытающийся побороть отток населения грантовыми программами. Ранее с похожим предложением выступили власти Презичче-Акварика региона Апулии. Людям, которые купят жилье для переезда, предлагали 30 000 євро.

Есть ли желающие

В сельской местности Италии есть тысячи таких маленьких городков, население которых сокращается из-за нехватки работы, особенно для молодежи.

Вместе с тем предложения о покупке жилья (где дом в такой деревне можно приобрести с аукциона за 1 евро) лишь на первый взгляд, выглядят привлекательными. Чтобы привести давно опустевшее жилье в порядок, не нарушая местные законы, нужно вложить десятки тысяч евро — предлагаемые грантовые программы покрывают расходы на ремонт лишь частично.

И хотя участвовать в них могут не только итальянцы, а все желающие, в том числе украинцы, покупка недвижимости не гарантирует получение гражданства.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.