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14 мая 2023, 15:10 Читати українською

Итальянский городок заплатит по 5 тысяч евро тем, кто туда переедет

Итальянский городок Петралия-Сопрана заплатит 5000 евро тем, кто переедет туда жить. Об этом пишет AIN ссылкой на Euronews .

Итальянский городок Петралия-Сопрана заплатит 5000 евро тем, кто переедет туда жить.
Фото: depositphotos

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Что известно

Поселение расположено юго-восточнее Палермо и считается одним из самых живописных в Италии. Петралия-Сопрана находится на высоком хребте с видом на вулканическую гору Этна, однако уже несколько десятилетий страдает депопуляцией. На сегодняшний день в нем проживает 2992 человека.

Городские власти надеются, что программа поможет привлечь новых жителей. Для претендентов в городе доступно 50 заброшенных домов.

Гранты предлагаются людям или семьям, которые переедут в город. Для участия необходимо приобрести и при необходимости отреставрировать один из заброшенных домов.

Подать заявку на покупку жилья нужно до 10 мая 2023 года. Для этого нужно обратиться непосредственно в городской совет.

Петралия-Сопрана — не единственный город, пытающийся побороть отток населения грантовыми программами. Ранее с похожим предложением выступили власти Презичче-Акварика региона Апулии. Людям, которые купят жилье для переезда, предлагали 30 000 євро.

Есть ли желающие

В сельской местности Италии есть тысячи таких маленьких городков, население которых сокращается из-за нехватки работы, особенно для молодежи.

Вместе с тем предложения о покупке жилья (где дом в такой деревне можно приобрести с аукциона за 1 евро) лишь на первый взгляд, выглядят привлекательными. Чтобы привести давно опустевшее жилье в порядок, не нарушая местные законы, нужно вложить десятки тысяч евро — предлагаемые грантовые программы покрывают расходы на ремонт лишь частично.

И хотя участвовать в них могут не только итальянцы, а все желающие, в том числе украинцы, покупка недвижимости не гарантирует получение гражданства.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Oleksii Ch
Oleksii Ch
14 мая 2023, 16:42
#
Ці італійськи «програми» — тупий розводняк.
Ти купиш напіврозвалений будинок за 1 євро, отримаєш 5000 євро «підйомних» а потім муніціпалітет затягає по судах, змушуючи проводити реставрацію того будинку по ними ж прийнятим нормативам.
Я колись заради приколу радився з ітайлійським юристом — він сказав, якщо немає зайвих 50000−70000 євро, навіть не дивитись в ту мишоловку
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