Bank of America: рецессия положит конец ралли Big Tech

Акции технологических компаний выросли в 2023 году до рекордных максимумов, но из-за рецессии это ралли может быть остановлено, считают эксперты Bank of America, пишет Business Insider.

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Прогнозы экспертов

Так, с начала года Nasdaq вырос на 18%, что подчеркивает стремительное ралли акций технологических компаний.

Но в то же время Федеральная резервная система, которая поставила себе цель сбить инфляцию до целевого уровня 2%, вряд ли прекратит повышать процентную ставку в ближайшее время, считает эксперт банка Майкл Хартнетт.

Хартнетт заявил в аналитической записке в пятницу, что ожидает наступления рецессии, которая разрушит кредитование и подъем технологий, как в 2008 году, имея в виду экономический спад, который привел к снижению акций после мирового финансового кризиса.

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По данным BofA, за неделю, закончившуюся 10 мая, инвесторы вложили $3,8 млрд в акции технологических компаний, что было максимальным уровнем с декабря 2021 года, и возможными причинами тому были огромные доходы компаний Big Tech в 2023 году, а также ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, и в частности, выход на сцену ChatGPT.

Также еще одной причиной роста стали ожидания инвесторов, что Федеральная резервная система вскоре отменит свою кампанию по повышению процентной ставки, пока инфляция сходит с сорокалетнего максимума.

Но на фоне такого впечатляющего роста Big Tech аналитики призывают не забывать о мрачных перспективах экономики США, которая столкнулась с кредитным кризисом из-за краха региональных банков, включая Silicon Valley Bank и First Republic.

Более 90% трейдеров считают, что центральный банк США не будет снова повышать стоимость заимствований в июне, что может положительно сказаться на акциях технологических компаний, потому что, когда ФРС перестанет ужесточение, компании смогут занимать деньги по фиксированной ставке, увеличивая свои будущие денежные потоки, которые составляют основную часть их будущих оценок.

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Но по мнению Хартнетта, не стоит питать излишний оптимизм в отношении того, что повышения ставки в будущем не будет, так как есть все шансы на то, что ФРС не решит сделать паузу, когда инфляция еще далека от нормы.

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