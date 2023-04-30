Bank of America: сейчас подходящее время для инвестиций в золото

«Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность», — заявил стратег Bank of Amrica по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард. По его словам, золото — это один из немногих активов, который не коррелирует с акциями и может защитить средства при стагфляции в экономике.

В Bank of America назвали пять своих фаворитов среди ETF на золото:

iShares Gold Trust Micro (тикер IAUM);

SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);

abrdn Gold Shares ETF (SGOL);

iShares Gold Trust (IAU);

SPDR Gold Shares (GLD).

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Напомним

Своего максимума в этом году цены на золото достигли на торгах 13 апреля на уровне $2060,8 за тройскую унцию. Выше этой отметки драгметалл торговался в последний раз 8 марта 2022 года.

На торгах 27 апреля стоимость майского фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) составила $2001,2 за унцию. Всего с начала года золото подорожало примерно на 8%.

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