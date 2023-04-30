В Bank of America считают, что сейчас подходящее время инвестиций в золото. В банке считают, что драгметалл — это хороший защитный актив на случай устойчиво высокой инфляции, передает CNBC.
Bank of America: сейчас подходящее время для инвестиций в золото
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Инвестиции в золото
«Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность», — заявил стратег Bank of Amrica по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард. По его словам, золото — это один из немногих активов, который не коррелирует с акциями и может защитить средства при стагфляции в экономике.
В Bank of America назвали пять своих фаворитов среди ETF на золото:
- iShares Gold Trust Micro (тикер IAUM);
- SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);
- abrdn Gold Shares ETF (SGOL);
- iShares Gold Trust (IAU);
- SPDR Gold Shares (GLD).
Читайте: Куда инвестировать $50 тыс: разбираем самые надежные способы хранения значительных сбережений
Напомним
Своего максимума в этом году цены на золото достигли на торгах 13 апреля на уровне $2060,8 за тройскую унцию. Выше этой отметки драгметалл торговался в последний раз 8 марта 2022 года.
На торгах 27 апреля стоимость майского фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) составила $2001,2 за унцию. Всего с начала года золото подорожало примерно на 8%.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промо-код на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучше, уделить больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 2
Если масштабы кипиша который сейчас происходит будут расти — то драг металлы начнут обесцениваться, ну разве те что имеют применение в технике — например серебро — вот тут можно задуматься.