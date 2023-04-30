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30 апреля 2023, 14:59 Читати українською

Bank of America: сейчас подходящее время для инвестиций в золото

В Bank of America считают, что сейчас подходящее время инвестиций в золото. В банке считают, что драгметалл — это хороший защитный актив на случай устойчиво высокой инфляции, передает CNBC.

В Bank of America считают, что сейчас подходящее время инвестиций в золото.
Фото: internationalwealth.info

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Инвестиции в золото

«Золотом стоит владеть в те времена, когда финансовые активы предлагают отрицательную реальную доходность», — заявил стратег Bank of Amrica по инвестициям и биржевым фондам Джаред Вудард. По его словам, золото — это один из немногих активов, который не коррелирует с акциями и может защитить средства при стагфляции в экономике.

В Bank of America назвали пять своих фаворитов среди ETF на золото:

  • iShares Gold Trust Micro (тикер IAUM);
  • SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM);
  • abrdn Gold Shares ETF (SGOL);
  • iShares Gold Trust (IAU);
  • SPDR Gold Shares (GLD).

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Напомним

Своего максимума в этом году цены на золото достигли на торгах 13 апреля на уровне $2060,8 за тройскую унцию. Выше этой отметки драгметалл торговался в последний раз 8 марта 2022 года.

На торгах 27 апреля стоимость майского фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) составила $2001,2 за унцию. Всего с начала года золото подорожало примерно на 8%.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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preyvanamor
preyvanamor
30 апреля 2023, 17:17
#
Значить золото почне падати. а жаль!
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0
zig4free
zig4free
30 апреля 2023, 18:30
#
Что-бы потом слитки золотые менять на мешок картошки?
Если масштабы кипиша который сейчас происходит будут расти — то драг металлы начнут обесцениваться, ну разве те что имеют применение в технике — например серебро — вот тут можно задуматься.
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