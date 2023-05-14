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14 мая 2023, 9:05 Читати українською

Количество активных клиентов «Приват24» с начала полномасштабной войны выросло на 11%

Число активных пользователей мобильного приложения «Приват24» с начала полномасштабного вторжения РФ возросло на 1,3 млн клиентов, или на 11% — до 13,1 млн. Об этом сообщил член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, передает Интерфакс- Украина.

Число активных пользователей мобильного приложения «Приват24» с начала полномасштабного вторжения РФ возросло на 1,3 млн клиентов, или на 11% — до 13,1 млн.
Фото: focus.ua

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«Важным направлением сейчас является поддержка диджитализации и cashless. Сегодня мы констатируем, что активных клиентов „Приват24“, именно частных лиц, стало на 1,3 млн больше начала войны, или 13 млн в целом», — сообщил Заиграев.

При этом Заиграев отметил, что количество активных клиентов в системе «Приват24» для бизнеса выросло на 134 тыс.

«В общих цифрах это 462 тыс.», — уточнил банкир.

Согласно обнародованным данным банка, количество активных клиентов в отделениях за 2022 год также увеличилось — на 150 тыс., до 18,3 млн.

Читайте: Активы Приватбанка по итогам 2022 года выросли на 35%

Всего за 2022 год было сделано 1 млрд. переводов person to person объемом 2 трлн грн и 28 млн международных переводов на $9 млрд.

Заиграев также отметил, что общий объем транзакций составил 551 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2021 году.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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bonv
bonv
14 мая 2023, 10:44
#
Сервіс
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0
zig4free
zig4free
14 мая 2023, 11:20
#
Помойка

миллионы мух не могут ошибаться
+
0
bonv
bonv
14 мая 2023, 12:10
#
Мухи завжди шукають гівно, а бджоли мед.
+
0
jakiro
jakiro
14 мая 2023, 11:57
#
На війні заробляють.
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