Число активных пользователей мобильного приложения «Приват24» с начала полномасштабного вторжения РФ возросло на 1,3 млн клиентов, или на 11% — до 13,1 млн. Об этом сообщил член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев, передает Интерфакс- Украина.
Количество активных клиентов «Приват24» с начала полномасштабной войны выросло на 11%
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«Важным направлением сейчас является поддержка диджитализации и cashless. Сегодня мы констатируем, что активных клиентов „Приват24“, именно частных лиц, стало на 1,3 млн больше начала войны, или 13 млн в целом», — сообщил Заиграев.
При этом Заиграев отметил, что количество активных клиентов в системе «Приват24» для бизнеса выросло на 134 тыс.
«В общих цифрах это 462 тыс.», — уточнил банкир.
Согласно обнародованным данным банка, количество активных клиентов в отделениях за 2022 год также увеличилось — на 150 тыс., до 18,3 млн.
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Всего за 2022 год было сделано 1 млрд. переводов person to person объемом 2 трлн грн и 28 млн международных переводов на $9 млрд.
Заиграев также отметил, что общий объем транзакций составил 551 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2021 году.
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миллионы мух не могут ошибаться