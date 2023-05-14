Количество активных клиентов «Приват24» с начала полномасштабной войны выросло на 11%

При этом Заиграев отметил, что количество активных клиентов в системе «Приват24» для бизнеса выросло на 134 тыс.

«В общих цифрах это 462 тыс.», — уточнил банкир.

Согласно обнародованным данным банка, количество активных клиентов в отделениях за 2022 год также увеличилось — на 150 тыс., до 18,3 млн.

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Всего за 2022 год было сделано 1 млрд. переводов person to person объемом 2 трлн грн и 28 млн международных переводов на $9 млрд.

Заиграев также отметил, что общий объем транзакций составил 551 млрд грн, что на 17% больше, чем в 2021 году.