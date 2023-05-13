Страны «Большой семерки» (G7) увеличили объем международных обязательств по экономической и бюджетной поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года увеличилось до $44 млрд. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G7 в Японии.
Страны G7 увеличили финансовую помощь Украине до $44 миллиардов
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«Вместе с международным сообществом мы увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд, что позволило одобрить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму $15,6 млрд на 4 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что эта поддержка придает Украине уверенность и позволяет властям обеспечить функционирование правительства, продолжить предоставление базовых услуг, осуществить важные ремонтные работы поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику.
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«Мы надеемся на быстрое внедрение Украиной структурных реформ в рамках поддерживаемой МВФ программы и успешное завершение пересмотров программы будет способствовать макроэкономической и финансовой стабилизации, улучшению управления и укреплению институтов и долгосрочной экономической устойчивости и послевоенному восстановлению. Это также будет способствовать дальнейшей финансовой поддержке со стороны других стран и институций, а также частного сектора», — говорится в заявлении.
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