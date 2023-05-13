Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 мая, купил на межбанковском валютном рынке $16,47 млн и продал $552,21 млн. Отрицательное сальдо составило $535,74 млн против $258,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти в два раза
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Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $276,91 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $97,32 млн;
- продал $9 444,38 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $9 347,05 млн.
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