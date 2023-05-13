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13 мая 2023, 10:09 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти в два раза

Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 мая, купил на межбанковском валютном рынке $16,47 млн и продал $552,21 млн. Отрицательное сальдо составило $535,74 млн против $258,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 мая, купил на межбанковском валютном рынке $16,47 млн и продал $552,21 млн.
Фото: bank.gov.ua

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $276,91 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $97,32 млн;
  • продал $9 444,38 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $9 347,05 млн.

Читайте также: Рекорд за последние 11 лет: Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
bonv
bonv
13 мая 2023, 10:16
#
От вам і штучне зміцнення. Спалили вже під 10 млрд доларів.
+
0
vipost
vipost
13 мая 2023, 10:21
#
І це єдине правильне пішення під час війни і безробіття 25% Браво НБУ
+
0
bonv
bonv
13 мая 2023, 10:17
#
Фінансова криза. Політика як бізнес:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/121870/
+
0
Kaleso
Kaleso
13 мая 2023, 11:06
#
Вічно спалювати резерви не вийде скоро це скінчиться і треба буде відпускати курс
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