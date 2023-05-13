НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти в два раза

Национальный банк в течение недели, с 8 по 12 мая, купил на межбанковском валютном рынке $16,47 млн и продал $552,21 млн. Отрицательное сальдо составило $535,74 млн против $258,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $276,91 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $97,32 млн;

продал $9 444,38 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $9 347,05 млн.

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