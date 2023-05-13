Бельгия использует 92 млн евро, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине. Об этом сообщает The Guardian.
Бельгия выделит Украине 92 миллиона евро за счет налогов на замороженные российские активы
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Куда направят средства
Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.
Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, предстоящую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в Украине.
Напомним
«Минфин» писал, что Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины.
Ранее правительство Бельгии сообщило, что страна получила в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1