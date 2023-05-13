Бельгия выделит Украине 92 миллиона евро за счет налогов на замороженные российские активы

Бельгия использует 92 млн евро, полученных в виде налогов с замороженных активов России. Вся сумма уйдет на помощь Украине. Об этом сообщает The Guardian.

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Куда направят средства

Отмечается, что половина суммы будет использована для поставки военных товаров, таких как бронетехника, оружие и боеприпасы.

Другая половина будет направлена на гуманитарную поддержку, предстоящую реконструкцию Украины и усиление дипломатического присутствия Бельгии в Украине.

Напомним

«Минфин» писал, что Бельгия заморозила российские активы стоимостью 180 млрд евро и планирует направить полученные от них проценты на восстановление Украины.

Ранее правительство Бельгии сообщило, что страна получила в 2022 году дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов РФ на 250 млрд евро.

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