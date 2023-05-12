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12 мая 2023, 18:03 Читати українською

«єВідновлення»: Кабмин снизил максимальный размер компенсации за поврежденное жилье

Кабмин на заседании 12 мая принял решение об уменьшении максимально возможного размера компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення». Об этом сообщил представителя Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабмин на заседании 12 мая принял решение об уменьшении максимально возможного размера компенсации за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».
Фото: slovoidilo.ua

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21 апреля Кабмин принял постановление № 381, которым утвердил Порядок предоставления компенсации для восстановления отдельных категорий объектов недвижимого имущества, поврежденных в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ, с использованием электронной публичной услуги «єВідновлення».

Размер максимальной компенсации за один поврежденный объект установлен на уровне 500 000 грн. Теперь же правительство снизило его до 200 000 грн.

Украинцы, жилье которых было повреждено в результате боевых действий, имеют право на компенсацию в размере не более 200 тысяч грн за один поврежденный объект.

Сколько уже заявок

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, по состоянию на утро 12 мая по программе госпомощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення» приняли 5 575 заявок.

«Мы уже дали старт большой программе „єВідновлення“. Это денежная помощь для ремонта жилья, которое было повреждено из-за боевых действий. Там, где можно восстановить дома, будем помогать с ремонтом. Речь идет о возможности получить до 200 тысяч гривен на строительные материалы или заказ ремонтных услуг», — отметил глава правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что с 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

В первый день работы программы «єВідновлення» произошел сбой, поскольку система не выдержала нагрузки.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
zig4free
zig4free
12 мая 2023, 18:17
#
Блин 200тыс хватит только на то чтобы поставить дешманские стеклопакеты.
А шо делать с дырами в крыше и стенах?
А с побитыми хоз постройками что делать?
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0
Сергій Т
Сергій Т
12 мая 2023, 18:26
#
5 тисяч доларів — це теж гарна сума.
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0
zig4free
zig4free
12 мая 2023, 18:34
#
Есть 1 НО большое, ее можно потратить только в специальных магазинах!

Факт — обычно на рынке можно купить в полтора раза дешевле стройматериалы, а если остатки — то еще дешевле (для отделки хоз помещения очень выгодно)!

Так что свои 5 тысяц доларов дели пополам.
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