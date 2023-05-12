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12 мая 2023, 16:03 Читати українською

В Украине разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками

С 11 мая вступило в силу постановление № 454 Кабинета министров, согласно которому при продаже автомобиля можно оставить закрепленный за ним номерной знак по желанию покупателя. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

С сегодняшнего дня, 11 мая, вступило в силу постановление № 454 Кабинета министров, согласно которому при продаже автомобиля можно оставить закрепленный за ним номерной знак по желанию покупателя.
Фото: facebook.com/hsc.gov.ua

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«Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно бесплатно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу», — говорится в сообщении.

Исключение

Исключение составляет индивидуальные номерные знаки и знаки с определенной комбинацией цифр, которые официально можно купить в сервисных центрах МВД. Передать такие знаки новому владельцу можно только при оплате сервисного центра их стоимости.

При этом если такой номерной знак передается близкому родственнику — другому из супругов, родителям, детям — платить за него еще раз не нужно.

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В Главном сервисном центре МВД пояснили, что такие изменения вносятся в частности и для того, чтобы в будущем, когда можно будет самостоятельно покупать авто через приложение «Дия» или через «Электронный кабинет водителя» уже была опция купить авто вместе с номерным знаком государственной регистрации.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
0
Sobak0
Sobak0
12 мая 2023, 16:25
#
Прям як в рашці…
+
0
minsin
minsin
12 мая 2023, 16:39
#
В Європі також. В деяких країнах номерний знак видається на «все життя» автомобіля
+
+13
Mr Bungle
Mr Bungle
12 мая 2023, 16:27
#
Не не знаю, це гарна новина, чим меньше поїздок в сервіс тим краще
+
0
bonv
bonv
12 мая 2023, 16:30
#
Зі знижкою:)
+
0
Сергій Т
Сергій Т
12 мая 2023, 18:29
#
Гарне нововведення! 🙂👍
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