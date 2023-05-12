С 11 мая вступило в силу постановление № 454 Кабинета министров, согласно которому при продаже автомобиля можно оставить закрепленный за ним номерной знак по желанию покупателя. Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
В Украине разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками
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«Теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно бесплатно передать номерные знаки от предыдущего владельца новому владельцу», — говорится в сообщении.
Исключение
Исключение составляет индивидуальные номерные знаки и знаки с определенной комбинацией цифр, которые официально можно купить в сервисных центрах МВД. Передать такие знаки новому владельцу можно только при оплате сервисного центра их стоимости.
При этом если такой номерной знак передается близкому родственнику — другому из супругов, родителям, детям — платить за него еще раз не нужно.
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В Главном сервисном центре МВД пояснили, что такие изменения вносятся в частности и для того, чтобы в будущем, когда можно будет самостоятельно покупать авто через приложение «Дия» или через «Электронный кабинет водителя» уже была опция купить авто вместе с номерным знаком государственной регистрации.
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