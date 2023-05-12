Лоукостер Wizz Air анонсировал девять новых маршрутов из Польши, увеличение частоты полетов по уже имеющимся направлениям и расширение своего флота в стране до 30 авиалайнеров. Об этом сообщает avianews.com.
Лоукостер Wizz Air запустит новые маршруты из Польши
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Все изменения начнутся с конца октября 2023 года, когда вступит в силу зимнее расписание полетов.
Осенью Wizz Air разместит самолет нового поколения Airbus A321neo в главном аэропорту Варшавы имени Шопена.
Этот 240-местный авиалайнер позволит Wizz Air открыть 31 октября новый рейс из Варшавы на марокканский курорт Агадир.
Также благодаря расширению флота лоукостер увеличит частоту полетов из Варшавы в Аликанте, Малагу, Бергамо, Ниццу, Осло-Торп, Рим, Тенерифе и Валенсию.
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Региональная сеть Wizz Air с октября пополнится восемью маршрутами из Гданьска, Катовице, Вроцлава и Кракова:
- Гданьск-Копенгаген с 29 октября;
- Гданьск-Тенерифе с 29 октября;
- Гданьск-Аликанте с 30 октября;
- Катовице-Копенгаген с 29 октября;
- Катовице-Аликанте с 31 октября;
- Вроцлав-Валенсия с 30 октября;
- Вроцлав-Малага с 31 октября;
- Краков-Васенсия с 3 декабря.
В Wizz Air заявили, что уже открыли продажу билетов на новые направления.
Цены
Самые дешевые билеты продаются по цене от 69 злотых ($16,60) в одну сторону. Минимальный тариф включает в себя перевозку лишь небольшого предмета ручной клади. Его габариты не должны превышать 40×30×20 см, а вес 10 кг.
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