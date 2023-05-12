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12 мая 2023, 10:02 Читати українською

В Раде хотят пересмотреть зарплаты военным. Кому могут повысить выплаты

В рамках рабочей группы по денежному довольствию, в которую входят парламентарии и представители военного блока, работают над повышением зарплат для срочников, инструкторов и других военных. Об этом в подкасте ЭП рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по бюджету нардеп Владимир Цабаль.

В рамках рабочей группы по денежному довольствию, в которую входят парламентарии и представители военного блока, работают над повышением зарплат для срочников, инструкторов и других военных.
Фото: borgexpert.com

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Рабочая группа впервые собралась 5 мая. Участники обсудили обеспечение срочников, курсантов, инструкторов, не получающих дополнительных выплат.

Создать рабочую группу по наработке нового законопроекта относительно денежного довольствия военных призвали командующие Сил Обороны, а также министр обороны Резников, председатель Госпогранслужбы и руководители силовых органов.

Кому хотят повысить зарплаты

Срочникам. По словам депутата, условно 20 тысяч срочников получают от государства минимальные средства.

«В военное положение ты, по крайней мере, понимал, что ты через год окончишь службу. А сейчас они не получают почти никаких денег, какие-то минимальные деньги», — сказал депутат.

Курсантом. По словам Цабаля, ситуация почти аналогична, как и со срочниками. Курсанты получают за службу стипендии, которые давно нужно увеличивать.

Инструкторам.

«Фактически от которых зависит очень многое, но поскольку они на бумаге, а не на передовой, соответственно, они доплату не получают. Ни 30, ни 50, ни соответственно 100 (тысяч, ред.)», — пояснил Цабаль.

Увеличение зарплат в подразделениях, в которых проводилась индексация.

Он отметил, что задача Верховной Рады — найти на эти нужды средства. Далее следует вопрос к военному командованию: как эти средства правильно распределить.

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«В зависимости от того, сколько удастся найти средств, то есть найти внутренние резервы за счет увеличения доходов от определенных налогов или за счет того, что мы сможем, возможно, договориться с нашими партнерами, что они там частично нам смогут позволить увеличить долг… в зависимости от того, сколько средств будет найдено, такое должно быть решение», — пояснил Цабаль.

Он также добавил, что его позиция состоит в том, что военным нужно существенно увеличивать доплаты.

«Это могут быть доплаты в рамках увеличения заработной платы, но это должно быть за градацией, чтобы так не получилось, что у нас одинаковые доплаты в тылу и на передовой», — отметил депутат.

Напомним

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющим вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

12 апреля в Верховную Раду внесли проект постановления, временно блокирующий возврат выплат военным в тылу в размере 30 000 грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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gorobezus
gorobezus
12 мая 2023, 10:23
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Единственные кто заслуживает доплат — мобилизованные и срочники. Курсантам — стипендия в размере средней стипухи по гражданским вузам, хотя и того много, гражданских не кормят, не одевают, за общагу платить надо, и стипуху не все получают.
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