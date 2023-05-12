МВФ планирует в мае провести первый пересмотр программы для Украины

Международный валютный фонд намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая. Об этом сообщила в ответ на вопрос Укринформа директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Мы ожидаем, что первая миссия по пересмотру состоится позже в мае», — отметила представитель Фонда.

Она также уточнила, что работа представителей Фонда будет сосредотачиваться на выполнении политических обязательств Украины и условий программы EFF. Главным образом, это касается сфер фискальной политики, государственного управления и политики обменного курса.

«Конечно, пересмотр будет учитывать последнее развитие в экономической и финансовой сферах, а также обновит перспективы и риски для (украинской — ред.) экономики», — заявила Козак.

Она также напомнила, что у МВФ есть так называемый «базовый сценарий» развития событий в Украине, а также негативный — учитывая неопределенность, связанную с российской агрессией.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что МВФ запланировал частые пересмотры программы расширенного финансирования Украины (EFF): один летом и одну осенью.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.