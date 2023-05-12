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12 мая 2023, 9:28 Читати українською

МВФ планирует в мае провести первый пересмотр программы для Украины

Международный валютный фонд намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая. Об этом сообщила в ответ на вопрос Укринформа директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак.

Международный валютный фонд намерен провести первый пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины во второй половине мая.
Фото: slovoidilo.ua

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«Мы ожидаем, что первая миссия по пересмотру состоится позже в мае», — отметила представитель Фонда.

Она также уточнила, что работа представителей Фонда будет сосредотачиваться на выполнении политических обязательств Украины и условий программы EFF. Главным образом, это касается сфер фискальной политики, государственного управления и политики обменного курса.

«Конечно, пересмотр будет учитывать последнее развитие в экономической и финансовой сферах, а также обновит перспективы и риски для (украинской — ред.) экономики», — заявила Козак.

Она также напомнила, что у МВФ есть так называемый «базовый сценарий» развития событий в Украине, а также негативный — учитывая неопределенность, связанную с российской агрессией.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что МВФ запланировал частые пересмотры программы расширенного финансирования Украины (EFF): один летом и одну осенью.

В марте 2023 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования для Украины в размере $15,6 млрд. Первый транш в размере $2,7 млрд. Украина получила сразу после одобрения программы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
12 мая 2023, 11:44
#
Простым людям после этих пересмотров — жить станет лучше,жить станет веселее.
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0
Ranet
Ranet
12 мая 2023, 12:18
#
В марте утвердили, в мае пересмотр, а в августе закрытие?
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