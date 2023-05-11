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11 мая 2023, 19:36 Читати українською

Европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp начало полеты

Европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp — мальтийская авиакомпания SkyUp MT — 9 мая приступило к коммерческим полетам. Об этом сообщает avianews.com.

Европейское подразделение украинского лоукостера SkyUp — мальтийская авиакомпания SkyUp MT — 9 мая приступило к коммерческим полетам.
Фото: facebook.com/skyup.aero

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Первые рейсы

Первые рейсы SkyUp MT выполнили из Мюнхена в Хургаду и обратно. Заказчиком перелетов стал новый эстонский стартап Marabu, специализирующийся на туристических маршрутах из городов Германии на морские курорты.

SkyUp MT работает на условиях влажного лизинга. Этот вид аренды предполагает, что авиакомпания предоставляет самолет вместе с экипажами и страховкой, тогда как заказчик рейсов платит фиксированную цену, не зависящую от загрузки рейсов.

В настоящее время во флоте SkyUp MT находится один самолет Boeing 737−800 в компоновке на 189 мест, поступивший из флота украинского SkyUp. В мальтийском подразделении работают украинские экипажи, прошедшие обучение и получившие европейские сертификаты, сообщили в авиакомпании.

SkyUp решил создать дочернее европейское предприятие в 2022 году после полномасштабного российского вторжения в Украину. Наличие европейского сертификата позволит SkyUp MT воспользоваться преимуществами открытого неба Европы — выполнять полеты без ограничений по европейским маршрутам.

Также европейское подразделение сможет поднять цены на свои услуги. Ранее SkyUp вынужден был делать скидку из-за дополнительной бюрократии, поскольку являлся для Евросоюза оператором из третьей страны. Об этом ранее рассказывал гендиректор лоукостера Дмитрий Сероухов.

Напомним

«Минфин» писал, что украинский лоукостер SkyUp получил необходимые для выполнения рейсов в ЕС сертификаты и лицензии и зарегистрировал свой офис на Мальте.

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Источник: Минфин
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