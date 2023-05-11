Чек с подписью Стива Джобса продали на аукционе в четыре раза дороже, чем ожидалось (фото)

На аукцион попала редкая вещь — чек на $175, подписанный соучредителем Apple Стивом Джобсом, который не любил ставить подписи. Аукционный дом ожидал, что лот принесет $25 000, что почти в 143 раза превышает первоначальную стоимость чека. Но ставки превысили эту оценку и лот продали за $106 985. Об этом сообщает RR Auction.

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Чек с 1976 года сохранился в хорошем состоянии. Тогда же основали компанию Apple. Чек на $175 был выдан на Crampton, Remke and Miller, ныне несуществующую консалтинговую фирму, среди клиентов которой были Atari, Xerox и другие технологические компании.

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На нем указан первый официальный адрес компании — Apple 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto. Это была локация службы автоответчика, которой руководство компании пользовалось во время работы в гараже семьи Джобса.

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