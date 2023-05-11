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11 мая 2023, 19:00 Читати українською

Индия в 2022 году в 10 раз увеличила импорт дешевой нефти из РФ, сэкономив $5 миллиардов

В 2022 году Индия в десять раз нарастила импорт нефти из России. Благодаря увеличению закупок российской нефти страна сэкономила $5 млрд. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные индийского государственного банка Bank of Baroda.

В 2022 году Индия в десять раз нарастила импорт нефти из России.
Фото: pixabay.com

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«Это происходит в то время, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Россия продает энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составила всего 2% годового импорта сырой нефти Индии. Сейчас эта цифра составляет около 20%", — пишет издание.

Закупки Индией нефти в России за последний финансовый год позволили ей сэкономить около $89 на тонне сырой нефти.

Представив давление со стороны США и Европы, Индия отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении российского импорта. Нью-Дели также не выступил с прямым осуждением вторжения России в Украину.

Индия защищает свои закупки нефти, заявляя, что как страна, зависимая от импорта энергоносителей, где миллионы людей живут в нищете, она не в состоянии платить более высокие цены.

Читайте также: Аналитики Morgan Stanley обновили прогноз цен на нефть

С начала полномасштабной войны в Украину Европа импортировала из России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, заявил в прошлом году в телевизионном интервью министр иностранных дел Индии.

«Европа сумела сократить свой импорт, при этом сделав это удобным для себя способом», — сказал он.

Некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим импортерам энергоресурсов в Азии.

«Мы ожидаем, что потребление российской нефти будет оставаться ограниченным двумя странами (Индией и Китаем, — ред.), сохраняя значительные скидки», — сказал Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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matroskin
matroskin
11 мая 2023, 19:38
#
Прямо так Індія і удесятеро.
От є в мене будинок, навіть якщо газ буде взагалі беплатним, я не можу збільшити його споживання навіть удвічі, по дуже простій причині-його дівать нікуди.
Індія «збільшила» точно як і Киргистан в 20 раз збільшив імпорт підсанкіційних для рф товарів.
Всі ці санкції-самодурство яке елементарно обходиться, рф продовжує експорт нафти отримуючи оплати через Індію, і купує все оформляючи через Киргистан, от і всі санкції.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 мая 2023, 19:54
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Не пиши дурні. Індія могла збільшити дуже легко. Раніше вони купували у арабів задорого, тепер беруть у москаля задешево. У москаля логістика довга до Індії, без знижок не вигідно.Не поняв? Повторюю зрозумілою мовою, брав ти 9 пляшок горілки, а АТБ і одну в Сільпо, а тепер береш 10 в АТБ.
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matroskin
matroskin
11 мая 2023, 20:05
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Ага, понятно, а в Киргистані тепер в кожній юрті по 5 холодильників 10 телевізорів і по 3 іномарки в хліву з ослами. А мікросхеми тоннами вони купують замість тротуарної плитки мабуть, бо заводів по радіоелектроніці там нема і ніколи не було.
І про горілку, в Молдові вона в рази дешевша ніж у нас, але щось не чув, щоб хтось живучи далі ніж за 50 км від кордону, їздив туди за горілкою.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
11 мая 2023, 19:56
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То не лише індуси наварили, то ж ще й москаль втратив, а це вже більш приємно. А ще греки на транспортуванні наварилися, хтось іржавий флот танкерів прилаштував. Москаль все стерпить. Така його карма.
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