Индия в 2022 году в 10 раз увеличила импорт дешевой нефти из РФ, сэкономив $5 миллиардов

В 2022 году Индия в десять раз нарастила импорт нефти из России. Благодаря увеличению закупок российской нефти страна сэкономила $5 млрд. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные индийского государственного банка Bank of Baroda.

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«Это происходит в то время, когда западные страны сокращают импорт энергоносителей из России после ее вторжения в Украину.

Россия продает энергоносители со скидкой таким странам как Китай и Индия, которая является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. В 2021 году российская нефть составила всего 2% годового импорта сырой нефти Индии. Сейчас эта цифра составляет около 20%", — пишет издание.

Закупки Индией нефти в России за последний финансовый год позволили ей сэкономить около $89 на тонне сырой нефти.

Представив давление со стороны США и Европы, Индия отказалась присоединиться к западным санкциям в отношении российского импорта. Нью-Дели также не выступил с прямым осуждением вторжения России в Украину.

Индия защищает свои закупки нефти, заявляя, что как страна, зависимая от импорта энергоносителей, где миллионы людей живут в нищете, она не в состоянии платить более высокие цены.

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С начала полномасштабной войны в Украину Европа импортировала из России в шесть раз больше энергоносителей, чем Индия, заявил в прошлом году в телевизионном интервью министр иностранных дел Индии.

«Европа сумела сократить свой импорт, при этом сделав это удобным для себя способом», — сказал он.

Некоторые аналитики ожидают, что Россия продолжит предлагать дешевую нефть крупнейшим импортерам энергоресурсов в Азии.

«Мы ожидаем, что потребление российской нефти будет оставаться ограниченным двумя странами (Индией и Китаем, — ред.), сохраняя значительные скидки», — сказал Вандана Хари из аналитической компании Vanda Insights.

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