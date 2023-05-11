Национальный банк призвал платежный сервис WayForPay сосредоточиться на подготовке документов для получения новой лицензии и скорейшего возобновления обслуживания клиентов. Об этом заявили в НБУ, сообщает «Интерфакс-Украина».
Проблемы с платежами: НБУ призвал Wayforpay сосредоточиться на подготовке документов
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Что говорят в НБУ
«К сожалению, мы наблюдаем безответственное поведение руководства компании, которое пытается за счет голословных заявлений обвинить регулятора в невозможности получения лицензии, напрямую зависящей от своевременности и качества представленного пакета документов», — рассказали в Нацбанке.
Как пояснили в регуляторе, компания WayForPay, как и другие небанковские учреждения, желающие работать на платежном рынке Украины, должны пройти определенную законодательством процедуру и должным образом подготовить пакет документов, в том числе с учетом замечаний НБУ.
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«Решение по WayForPay пока не принято в связи с тем, что все предварительно предоставленные компанией пакеты документов были неполными и не отвечали требованиям нормативно-правовых актов Национального банка», — отметили в НБУ.
Так, в течение 26 апреля — 5 мая компания подала в Нацбанк необходимые документы с опозданием, однако и к ним у регулятора возникли замечания. Они касались условий и порядка предоставления платежных услуг, внутреннего аудита и защиты прав потребителей, финансового и имущественного положения участников, которые компания должна устранить.
Предыстория
Ранее «Минфин» писал, что украинский платежный сервис WayForPay временно не принимает платежи. Это связано с задержанием рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй фор пей» со стороны НБУ. Поэтому банки-партнеры приостановили работу с сервисом до предоставления лицензии.
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Комментарии - 1
— Невістка.
— Так її ж дома немає.
— Так ось ж сукня вісить.