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11 мая 2023, 12:10 Читати українською

Проблемы с платежами: НБУ призвал Wayforpay сосредоточиться на подготовке документов

Национальный банк призвал платежный сервис WayForPay сосредоточиться на подготовке документов для получения новой лицензии и скорейшего возобновления обслуживания клиентов. Об этом заявили в НБУ, сообщает «Интерфакс-Украина».

Национальный банк призвал платежный сервис WayForPay сосредоточиться на подготовке документов для получения новой лицензии и скорейшего возобновления обслуживания клиентов.

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Что говорят в НБУ

«К сожалению, мы наблюдаем безответственное поведение руководства компании, которое пытается за счет голословных заявлений обвинить регулятора в невозможности получения лицензии, напрямую зависящей от своевременности и качества представленного пакета документов», — рассказали в Нацбанке.

Как пояснили в регуляторе, компания WayForPay, как и другие небанковские учреждения, желающие работать на платежном рынке Украины, должны пройти определенную законодательством процедуру и должным образом подготовить пакет документов, в том числе с учетом замечаний НБУ.

Читайте также: Wayforpay начинает принимать платежи. Лицензию еще не обновили

«Решение по WayForPay пока не принято в связи с тем, что все предварительно предоставленные компанией пакеты документов были неполными и не отвечали требованиям нормативно-правовых актов Национального банка», — отметили в НБУ.

Так, в течение 26 апреля — 5 мая компания подала в Нацбанк необходимые документы с опозданием, однако и к ним у регулятора возникли замечания. Они касались условий и порядка предоставления платежных услуг, внутреннего аудита и защиты прав потребителей, финансового и имущественного положения участников, которые компания должна устранить.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что украинский платежный сервис WayForPay временно не принимает платежи. Это связано с задержанием рассмотрения документов на продление лицензии ООО «ФК «Вэй фор пей» со стороны НБУ. Поэтому банки-партнеры приостановили работу с сервисом до предоставления лицензии.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
11 мая 2023, 13:11
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— Хто всрався?
— Невістка.
— Так її ж дома немає.
— Так ось ж сукня вісить.
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