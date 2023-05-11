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11 мая 2023, 11:43 Читати українською

«Сейф-сервис» от Новой почты: За 2 месяца работы клиенты воспользовались 1 000 раз на 3,5 миллиона

За два месяца работы клиенты Новой почты 1000 раз воспользовались «Сейф-сервисом» на общую сумму 3,5 млн грн. Чаще через сервис для безопасных сделок украинцы оплачивали одежду, обувь и технику. Об этом говорится в сообщении компании.

За два месяца работы клиенты Новой почты 1000 раз воспользовались «Сейф-сервисом» на общую сумму 3,5 млн грн.
Фото: liga.net

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Преимущества сервиса

Главное преимущество «Сейф-сервиса» состоит в том, что с ним покупателю не нужно делать предоплату на карту продавца, а продавец получает бесплатную обратную доставку в случае отказа от товара.

Сейф-сервис обеспечивает безопасность сделок, ведь покупка осуществляется исключительно через мобильное приложение Новой почты. Только в нем покупатель может получить уведомление с номером накладной и возможностью оплатить заказ. В то же время, после оплаты товара средства не идут сразу на счет продавца, а резервируются. Это значит, что покупатель имеет возможность осмотреть посылку в отделении, избегая риска с предоплатой незнакомым продавцам на карту.

Читайте: Без подписки на карту продавца: Новая почта запустила обновленный сервис в мобильном приложении

Только после того, как он забрал посылку, средства поступают на карту продавцу. Если товар не подошел и покупатель отказался от посылки, то она возвращается к продавцу бесплатно, а деньги за товар автоматически возвращаются покупателю.

Как воспользоваться «Сейф-сервисом»

  • Продавец самостоятельно создает экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты и выбирает сейф-сервис.
  • Как только будет создана экспресс-накладная, покупатель получает push-сообщение с ее номером. Покупатель имеет двое суток, чтобы оплатить заказ через мобильное приложение Новой почты.
  • Как только посылка прибудет в отделение, покупатель ее осматривает и принимает решение о покупке.
Источник: Минфин
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