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11 мая 2023, 12:23 Читати українською

Глава ЦБ Ирландии сравнил криптовалюты со «схемой Понци»

Необеспеченные цифровые активы больше похожи на «схему Понци, чем на инвестиции», и создают риски, от которых необходимо защищать потребителей. Об этом заявил управляющий центробанком Ирландии Габриэль Махлуф, пишет forklog.

Необеспеченные цифровые активы больше похожи на «схему Понци, чем на инвестиции», и создают риски, от которых необходимо защищать потребителей.
Фото: currency.com

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Что говорит банкир

По его мнению, существует «настоятельная потребность в политических действиях» для достижения «жесткого» режима регулирования ради сохранения финансовой безопасности граждан.

«Регуляторный режим, который должным образом оберегает рынок от мошенничества, манипуляций и отмывания денег, а также обеспечивает финансовую стабильность, является важным следующим шагом. Как органы власти мы должны обеспечить равные условия для бизнеса в ЕС и защиту потребителей», — написал Махлуф.

Он добавил, что ирландский ЦБ различает обеспеченную и необеспеченную криптовалюту. Ведомство «открыто для потенциала» первой, но со скепсисом относится ко второй, пояснил чиновник.

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Махлуф считает, что необеспеченные цифровые активы не регулируются должным образом, а их покупка может привести к серьезным убыткам.

«Вложения в подобные продукты напоминают покупку лотерейного билета: вы можете выиграть, но вряд ли. Поэтому не стоит называть это инвестициями. „Схема Понци“ дает более точное определение криптовалютам», — заявил он.

Напомним, 20 апреля Европарламент утвердил законопроект по регулированию рынка криптоактивов MiCA. Новые правила вступят в силу с 2024 года.

В марте экс-министр финансов Бельгии и действующий член Европейского парламента Йохан ван Овертвельдт призвал власти к запрету криптовалют на фоне банковского кризиса.

Что такое схема Понци

Схема Понци — это финансовая пирамида. Свое название в экономической теории эта схема получила в честь человека, которому первому пришла в голову идея создания мошеннической схемы. Им был Чарльз Понци, американский иммигрант из Италии.

Признаки схемы Понци

  • Гарантии доходности в разы выше среднерыночных для банковских депозитов, ОФЗ и «голубых фишек»;

  • Недолгий срок жизни — месяцы, реже — годы. Выплаты старым вкладчикам происходят исключительно за счет средств новых, а значит, это просто не может продолжаться долго. Первые малейшие сомнения в финансовой устойчивости схемы с их стороны и обращения за своими вкладами, как правило, мгновенно все обрушивают. В выигрыше можно остаться, лишь верно угадав момент и выйдя их схемы заранее;

  • Агрессивная рекламная кампания, иногда — с бонусами за вовлечение новых клиентов из числа друзей и родственников;

  • Отсутствие отчетности или максимально размытые объяснения того, во что собственно вкладывается компания и как получает такую высокую доходность.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+15
bonv
bonv
11 мая 2023, 12:27
#
Що ще може сказати банкір?:))
+
0
engine
engine
11 мая 2023, 13:43
#
Война с криптой разгорается всё сильнее
Рузвельт запретил золото, а эти запретят крипту
+
0
Archebald
Archebald
11 мая 2023, 15:42
#
Дуже цікава історія.
Хоч Рузвельт вчинив правильно, бо спасав долар.
Про війну з криптой дуже смішно.
Любий лохотрон може колись закритись. і це не війна, а просто захист населення від цього лайна.
+
+15
gorobezus
gorobezus
11 мая 2023, 14:01
#
По факту любая фиатная валюта тоже схема Понци, все держится сугубо на доверии, интересно какая часть денежных знаков подкреплена реальными ценностями? Типа золота. Хорошо если пару процентов.
+
0
Archebald
Archebald
11 мая 2023, 15:59
#
По факту ви не вказали ні однієї з ознак схеми Понци при використанні фіатних грошей.
Всі прихильники крипти вказують на цей недолік фіатних грошей, а саме те що вони , як і крипта не забезпечені товаром, або продуктом.
Але фіатні гроші підтримані відповідною нормативно-правовою базою та урядами країн.
А крипта ні.
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