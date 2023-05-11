Необеспеченные цифровые активы больше похожи на «схему Понци, чем на инвестиции», и создают риски, от которых необходимо защищать потребителей. Об этом заявил управляющий центробанком Ирландии Габриэль Махлуф, пишет forklog.
Глава ЦБ Ирландии сравнил криптовалюты со «схемой Понци»
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что говорит банкир
По его мнению, существует «настоятельная потребность в политических действиях» для достижения «жесткого» режима регулирования ради сохранения финансовой безопасности граждан.
«Регуляторный режим, который должным образом оберегает рынок от мошенничества, манипуляций и отмывания денег, а также обеспечивает финансовую стабильность, является важным следующим шагом. Как органы власти мы должны обеспечить равные условия для бизнеса в ЕС и защиту потребителей», — написал Махлуф.
Он добавил, что ирландский ЦБ различает обеспеченную и необеспеченную криптовалюту. Ведомство «открыто для потенциала» первой, но со скепсисом относится ко второй, пояснил чиновник.
Читайте: Чему «легенда аферистов» Берни Мэдофф научил каждого инвестора
Махлуф считает, что необеспеченные цифровые активы не регулируются должным образом, а их покупка может привести к серьезным убыткам.
«Вложения в подобные продукты напоминают покупку лотерейного билета: вы можете выиграть, но вряд ли. Поэтому не стоит называть это инвестициями. „Схема Понци“ дает более точное определение криптовалютам», — заявил он.
Напомним, 20 апреля Европарламент утвердил законопроект по регулированию рынка криптоактивов MiCA. Новые правила вступят в силу с 2024 года.
В марте экс-министр финансов Бельгии и действующий член Европейского парламента Йохан ван Овертвельдт призвал власти к запрету криптовалют на фоне банковского кризиса.
Что такое схема Понци
Схема Понци — это финансовая пирамида. Свое название в экономической теории эта схема получила в честь человека, которому первому пришла в голову идея создания мошеннической схемы. Им был Чарльз Понци, американский иммигрант из Италии.
Признаки схемы Понци
-
Гарантии доходности в разы выше среднерыночных для банковских депозитов, ОФЗ и «голубых фишек»;
-
Недолгий срок жизни — месяцы, реже — годы. Выплаты старым вкладчикам происходят исключительно за счет средств новых, а значит, это просто не может продолжаться долго. Первые малейшие сомнения в финансовой устойчивости схемы с их стороны и обращения за своими вкладами, как правило, мгновенно все обрушивают. В выигрыше можно остаться, лишь верно угадав момент и выйдя их схемы заранее;
-
Агрессивная рекламная кампания, иногда — с бонусами за вовлечение новых клиентов из числа друзей и родственников;
-
Отсутствие отчетности или максимально размытые объяснения того, во что собственно вкладывается компания и как получает такую высокую доходность.
Комментарии - 5
Рузвельт запретил золото, а эти запретят крипту
Хоч Рузвельт вчинив правильно, бо спасав долар.
Про війну з криптой дуже смішно.
Любий лохотрон може колись закритись. і це не війна, а просто захист населення від цього лайна.
Всі прихильники крипти вказують на цей недолік фіатних грошей, а саме те що вони , як і крипта не забезпечені товаром, або продуктом.
Але фіатні гроші підтримані відповідною нормативно-правовою базою та урядами країн.
А крипта ні.