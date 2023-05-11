Глава ЦБ Ирландии сравнил криптовалюты со «схемой Понци»

Необеспеченные цифровые активы больше похожи на «схему Понци, чем на инвестиции», и создают риски, от которых необходимо защищать потребителей. Об этом заявил управляющий центробанком Ирландии Габриэль Махлуф, пишет forklog.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорит банкир

По его мнению, существует «настоятельная потребность в политических действиях» для достижения «жесткого» режима регулирования ради сохранения финансовой безопасности граждан.

«Регуляторный режим, который должным образом оберегает рынок от мошенничества, манипуляций и отмывания денег, а также обеспечивает финансовую стабильность, является важным следующим шагом. Как органы власти мы должны обеспечить равные условия для бизнеса в ЕС и защиту потребителей», — написал Махлуф.

Он добавил, что ирландский ЦБ различает обеспеченную и необеспеченную криптовалюту. Ведомство «открыто для потенциала» первой, но со скепсисом относится ко второй, пояснил чиновник.

Читайте: Чему «легенда аферистов» Берни Мэдофф научил каждого инвестора

Махлуф считает, что необеспеченные цифровые активы не регулируются должным образом, а их покупка может привести к серьезным убыткам.

«Вложения в подобные продукты напоминают покупку лотерейного билета: вы можете выиграть, но вряд ли. Поэтому не стоит называть это инвестициями. „Схема Понци“ дает более точное определение криптовалютам», — заявил он.

Напомним, 20 апреля Европарламент утвердил законопроект по регулированию рынка криптоактивов MiCA. Новые правила вступят в силу с 2024 года.

В марте экс-министр финансов Бельгии и действующий член Европейского парламента Йохан ван Овертвельдт призвал власти к запрету криптовалют на фоне банковского кризиса.

Что такое схема Понци

Схема Понци — это финансовая пирамида. Свое название в экономической теории эта схема получила в честь человека, которому первому пришла в голову идея создания мошеннической схемы. Им был Чарльз Понци, американский иммигрант из Италии.

Признаки схемы Понци