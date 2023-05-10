Общая сумма находящихся в Швейцарии резервов и активов Центрального банка России составляет почти $8,3 млрд. Федеральный совет принял решение заморозить российские финансы. Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.
Швейцария заморозила активы ЦБ РФ почти на $8,3 миллиарда
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29 марта совет принял обязательное представление отчетности по резервам и активам, это обязательство также применяется в ЕС в соответствии с санкциями против РФ. Впрочем, к определенному сроку — 12 апреля, соответствующие документы не были получены.
«Общая сумма хранящихся в Швейцарии зарегистрированных резервов и активов российского центрального банка составляет около 7,4 млрд швейцарских франков», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии ($8,4 млрд), последними принадлежащие или контролируемые лицами, компаниями или организациями, находящимися под санкциями, и подлежащие замораживанию активов.
«В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а полученные средства будут использовать восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями», — отмечает Федеральный совет.
Отчетность по резервам и активам ЦБ РФ остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.
Напомним
Ранее Минфин писал, что Бельгия заморозила активы РФ на 180 млрд евро и планирует направить доходы от них на восстановление Украины.
Также сообщалось, что Австрия заморозила российские финансовые активы почти на 2 млрд евро.
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