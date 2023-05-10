Укрпочта рассматривает повышение тарифов на доставку посылок

Укрпочта планирует летом 2023 пересмотреть свою тарифную политику в связи с подорожанием топлива и перевозок. Об этом в эфире телемарафона заявил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Новые тарифы

При этом в Укрпочте обещают, что новые тарифы останутся доступными украинцам.

По словам Смелянского, тарифы следует пересмотреть в связи с подорожанием топлива и перевозок.

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Однако в мае-июне клиенты смогут еще пользоваться услугами Укрпочты по старым ценам.

«До конца первого полугодия точно ничего не меняем. Поэтому в мае, июне можно пользоваться нашими доступными тарифами. А во втором полугодии будем просчитывать и принимать решения», — резюмировал Смелянский.

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