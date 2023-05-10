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10 мая 2023, 15:41 Читати українською

В работе «єВідновлення» произошел сбой. Система не выдержала нагрузку

В первый день запуска программы государственной компенсации за поврежденное в результате войны имущество «єВідновлення» было подано тысячи заявок. Поэтому система перегружена и работает со сбоями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

В первый день запуска программы государственной компенсации за поврежденное в результате войны имущество «єВідновлення» было подано тысячи заявок.
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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«Заявок уже тысячи и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в ближайшее время. Если вам еще не удалось воспользоваться услугой — не волнуйтесь, попробуйте зайти в приложение позже», — говорится в сообщении.

Напомним

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

Все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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