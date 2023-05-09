Ощад закрыл p2p-переводы через сайт. Причина — использование их игорным бизнесом

Ощадбанк закрыл p2p-переводы через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка об оплате с его помощью услуг нелегального онлайн-казино «1win» под кодом MCC 6012 (финансовые услуги). Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение банка.

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В пресс-службе банка объяснили, что сервис закрыли именно из-за жалобы Железняка.

«Перевод, ставший основанием для обвинений в адрес Ощада, был обычным P2P переводом, созданным на официальном сайте банка для физических лиц. Учитывая то, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, ведь это находится вне зоны влияния банка, было принято решение с 7 мая временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте», — сообщили в банке.

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Ощадбанк добавил, что анализ нетипичной активности подобных операций, а также самостоятельные тестовые операции показали возможность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях.

В то же время, государственный банк заверил, что не имеет никаких юридических или технологических отношений с организаторами тотализаторов, казино или других видов игрового бизнеса, и в целях безопасного перевода средств предлагает пользоваться сервисом «МобильныйОщад».