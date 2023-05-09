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9 мая 2023, 16:44 Читати українською

Ощад закрыл p2p-переводы через сайт. Причина — использование их игорным бизнесом

Ощадбанк закрыл p2p-переводы через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка об оплате с его помощью услуг нелегального онлайн-казино «1win» под кодом MCC 6012 (финансовые услуги). Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение банка.

Ощадбанк закрыл p2p-переводы через свой сайт после сообщения народного депутата Ярослава Железняка об оплате с его помощью услуг нелегального онлайн-казино «1win» под кодом MCC 6012 (финансовые услуги).

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В пресс-службе банка объяснили, что сервис закрыли именно из-за жалобы Железняка.

«Перевод, ставший основанием для обвинений в адрес Ощада, был обычным P2P переводом, созданным на официальном сайте банка для физических лиц. Учитывая то, что выделить и заблокировать осуществление именно таких операций невозможно, ведь это находится вне зоны влияния банка, было принято решение с 7 мая временно заблокировать доступ к этому сервису на сайте», — сообщили в банке.

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Ощадбанк добавил, что анализ нетипичной активности подобных операций, а также самостоятельные тестовые операции показали возможность использования злоумышленниками сервиса на сайте банка в незаконных целях.

В то же время, государственный банк заверил, что не имеет никаких юридических или технологических отношений с организаторами тотализаторов, казино или других видов игрового бизнеса, и в целях безопасного перевода средств предлагает пользоваться сервисом «МобильныйОщад».

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Kaleso
Kaleso
9 мая 2023, 17:14
#
Прикрити все і всі біржі там всі бабки депутатів
+
0
bonv
bonv
9 мая 2023, 17:28
#
Наступний після Привату.
+
0
bonv
bonv
9 мая 2023, 17:30
#
Національний банк України з метою зниження ризиків шахрайства встановив до надавачів платіжних послуг вимогу застосувати посилену автентифікацію користувачів.
Про це повідомила прес-служба регулятора, зазначивши, що відтепер надавачі платіжних послуг зобов’язані застосовувати посилену автентифікацію користувачів під час отримання ними дистанційного доступу до рахунків, ініціювання дистанційної платіжної операції, будь-яких інших дій у разі підозри вчинення шахрайства чи інших неправомірних дій (або існування такого ризику).
За результатами процедури посиленої автентифікації користувача надавач платіжної послуги має створити унікальний код, який дає змогу пов’язувати операцію на певну суму і конкретного отримувача. Цей код повинен прийматися надавачем платіжних послуг щоразу під час отримання користувачем доступу до рахунку, ініціювання дистанційної платіжної операції тощо.
«Зокрема, якщо раніше під час онлайн-розрахунків було достатньо інформації про платіжну картку і одноразового пароля, тепер необхідно буде використовувати як мінімум два елементи захисту, які підтверджують, що платіж здійснює користувач, який має законні підстави для використання конкретного платіжного інструмента, а не шахрай», — сказано в повідомленні. Зазначається, що таке рішення зумовлене необхідністю реалізації Закону України «Про платіжні послуги» та гармонізації українського законодавства у сфері надання платіжних послуг із законодавством Європейського Союзу.
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