LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и закрывает китайское приложение для поиска работы

Соцсеть LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, заявила в понедельник, что сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае. Об этом сообщает Reuters.

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LinkedIn, в которой работает 20 тысяч сотрудников, ежеквартально увеличивала доходы в течение последнего года, но она присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, увольняющим работников на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив.

За последние шесть месяцев в мире было сокращено более 270 тысяч рабочих мест в сфере технологий, согласно данным сайта Layoffs.fyi, отслеживающего последствия этого сокращения.

Заработок LinkedIn

LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы, а также взимает плату за подписку с специалистов по подбору персонала и продаж, использующих сеть для поиска потенциальных клиентов.

В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что сокращение должностей в отделах продаж, операций и поддержки направлено на упорядочение деятельности компании и будет способствовать более быстрому принятию решений.

«Ввиду того, что рынок и спрос клиентов все больше колеблются, и для более эффективного обслуживания развивающихся и растущих рынков мы расширяем использование поставщиков», — написал Росланский.

В письме Рослански также отметил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест. Спикер соцсети сообщил, что сотрудники, затронутые сокращением, будут иметь право подавать заявки на эти должности.

Ликвидация приложения

LinkedIn также заявила, что ликвидирует приложение для поиска работы в Китае. Приложение InCareers будет закрыто до 9 августа.

По словам представителя компании, LinkedIn сохранит свое присутствие в Китае, чтобы помочь работающим там компаниям нанимать и обучать сотрудников за пределами страны.

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Увольнение в технологическом секторе

В технологическом секторе на крупные компании приходится основная часть недавних увольнений, в том числе 27 тысяч в Amazon, что является самым большим показателем за всю историю компании.

Владелец Facebook, компания Meta Platforms, сократила 21 тысячу работников, а материнская компания Google, Alphabet — 12 тысяч.

Microsoft, купившая LinkedIn примерно за 26 миллиардов долларов в 2016 году, объявила о сокращении около 10 тысяч рабочих мест за последние месяцы и взяла на себя обязательства в размере $1,2 млрд.

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