LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и закрывает китайское приложение для поиска работы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2023, 13:43 Читати українською

LinkedIn сокращает более 700 рабочих мест и закрывает китайское приложение для поиска работы

Соцсеть LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, заявила в понедельник, что сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Соцсеть LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, заявила в понедельник, что сократит 716 рабочих мест в связи с падением спроса, а также закрывает свое приложение для поиска работы в Китае.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

LinkedIn, в которой работает 20 тысяч сотрудников, ежеквартально увеличивала доходы в течение последнего года, но она присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, увольняющим работников на фоне ухудшения глобальных экономических перспектив.

За последние шесть месяцев в мире было сокращено более 270 тысяч рабочих мест в сфере технологий, согласно данным сайта Layoffs.fyi, отслеживающего последствия этого сокращения.

Заработок LinkedIn

LinkedIn зарабатывает деньги за счет продажи рекламы, а также взимает плату за подписку с специалистов по подбору персонала и продаж, использующих сеть для поиска потенциальных клиентов.

В письме к сотрудникам генеральный директор LinkedIn Райан Рослански заявил, что сокращение должностей в отделах продаж, операций и поддержки направлено на упорядочение деятельности компании и будет способствовать более быстрому принятию решений.

«Ввиду того, что рынок и спрос клиентов все больше колеблются, и для более эффективного обслуживания развивающихся и растущих рынков мы расширяем использование поставщиков», — написал Росланский.

В письме Рослански также отметил, что изменения приведут к созданию 250 новых рабочих мест. Спикер соцсети сообщил, что сотрудники, затронутые сокращением, будут иметь право подавать заявки на эти должности.

Ликвидация приложения

LinkedIn также заявила, что ликвидирует приложение для поиска работы в Китае. Приложение InCareers будет закрыто до 9 августа.

По словам представителя компании, LinkedIn сохранит свое присутствие в Китае, чтобы помочь работающим там компаниям нанимать и обучать сотрудников за пределами страны.

Читайте также: Walt Disney начала увольнение 7000 человек в рамках «упорядочения» бизнеса

Увольнение в технологическом секторе

В технологическом секторе на крупные компании приходится основная часть недавних увольнений, в том числе 27 тысяч в Amazon, что является самым большим показателем за всю историю компании.

Владелец Facebook, компания Meta Platforms, сократила 21 тысячу работников, а материнская компания Google, Alphabet — 12 тысяч.

Microsoft, купившая LinkedIn примерно за 26 миллиардов долларов в 2016 году, объявила о сокращении около 10 тысяч рабочих мест за последние месяцы и взяла на себя обязательства в размере $1,2 млрд.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zig4free
zig4free
9 мая 2023, 13:52
#
Ну и хрен с ним — Рашисткая конторка…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами