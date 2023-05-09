Страны G7 планируют укрепить глобальную финансовую систему на фоне проблем в банках

Страны Большой семи обсудят пути дальнейшего укрепления глобальной финансовой системы во время встречи руководителей финансовых лидеров на этой неделе в Японии. Об этом сообщает Bloomberg.

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Министр финансов Японии Шуничи Судзуки предположил, что расширение услуг социальных сетей и интернет-банкинга отчасти повлияло на последние банкротства банков в США.

Страны проведут обсуждение с учетом текущей финансовой среды, сказал Сузуки журналистам перед встречей в Ниигата, Япония.

С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, включая First Republic Bank, ставшее вторым по величине банкротством банка в истории США.

С начала марта в США обанкротились четыре региональных кредитора, включая First Republic Bank, второй по величине банкротство банка в истории США.

По словам Билла Акмана из американской компании по управлению хедж-фондами Pershing Square, региональная банковская система США под угрозой и неспособность регулятора обновить и расширить свой режим страхования «забила еще больше гвоздей в гроб».

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В апреле страны G7 пообещали быть готовыми принять соответствующие меры по поддержанию стабильности и устойчивости глобальной финансовой системы.

Газета Nikkei сообщила во вторник, что министры Большой семерки обговорят планы по предотвращению утечки банков, которые привели к краху Silicon Valley Bank.

Отдельно Сузуки перечислил различные глобальные экономические вызовы, которые будут обсуждаться в Ниигата, включая поддержку Украины и долговые проблемы в странах с низким и средним уровнем дохода. По его словам, изменение климата, глобальное здоровье и экономическая безопасность также в повестке дня.

«Я хочу, чтобы эта встреча была успешной в плане сотрудничества с другими странами», — заявил он.

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