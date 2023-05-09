Украинский рынок электромобилей в апреле: больше подержанных, меньше новых

В течение месяца украинский автопарк пополнили 2128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них: новых — 453 ед., подержанных — 1675 ед. Об этом сообщает Укравтопром.

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Относительно мартовского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 12%.

Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел благодаря импортированному секонд-хенду (+21% к марту), спрос на новые электромобили снизился на 14%.

Следовательно, доля новых машин в апрельских регистрациях BEV составила 21% против 28% в марте.

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Топ-5 новых электромобилей на рынке

VW ID.4 — 129 ед.;

Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;

VW ID.6 — 36 ед.;

MG4 EV — 26 ед.;

Honda е — 23 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине электромобилей

Nissan Leaf — 366 ед.;

Tesla Model 3 — 156 ед.;

VW е-Golf — 145 ед.;

Renault Zoe — 113 ед.;

VW ID.4 — 111 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у.

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