В течение месяца украинский автопарк пополнили 2128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них: новых — 453 ед., подержанных — 1675 ед. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинский рынок электромобилей в апреле: больше подержанных, меньше новых
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Относительно мартовского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 12%.
Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел благодаря импортированному секонд-хенду (+21% к марту), спрос на новые электромобили снизился на 14%.
Следовательно, доля новых машин в апрельских регистрациях BEV составила 21% против 28% в марте.
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Топ-5 новых электромобилей на рынке
- VW ID.4 — 129 ед.;
- Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;
- VW ID.6 — 36 ед.;
- MG4 EV — 26 ед.;
- Honda е — 23 ед.
Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине электромобилей
- Nissan Leaf — 366 ед.;
- Tesla Model 3 — 156 ед.;
- VW е-Golf — 145 ед.;
- Renault Zoe — 113 ед.;
- VW ID.4 — 111 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у.
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