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9 мая 2023, 11:09 Читати українською

Украинский рынок электромобилей в апреле: больше подержанных, меньше новых

В течение месяца украинский автопарк пополнили 2128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Из них: новых — 453 ед., подержанных — 1675 ед. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение месяца украинский автопарк пополнили 2128 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Фото: svmotors.ua

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Относительно мартовского результата количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось почти на 12%.

Причем общий рост в электрическом сегменте авторынка произошел благодаря импортированному секонд-хенду (+21% к марту), спрос на новые электромобили снизился на 14%.

Следовательно, доля новых машин в апрельских регистрациях BEV составила 21% против 28% в марте.

Читайте: В апреле украинцы приобрели наибольшее количество подержанных иномарок. Самые популярные авто

Топ-5 новых электромобилей на рынке

  • VW ID.4 — 129 ед.;
  • Dongfeng/Honda M-NV — 53 ед.;
  • VW ID.6 — 36 ед.;
  • MG4 EV — 26 ед.;
  • Honda е — 23 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине электромобилей

  • Nissan Leaf — 366 ед.;
  • Tesla Model 3 — 156 ед.;
  • VW е-Golf — 145 ед.;
  • Renault Zoe — 113 ед.;
  • VW ID.4 — 111 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 24% новые и 76% б/у.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
bonv
bonv
9 мая 2023, 11:25
#
Майбутнє за електромобілями.
+
0
zig4free
zig4free
9 мая 2023, 11:36
#
Электромобиль это не только транспортное средство, но и еще большая аккумуляторная батарея, с которой можно неделю-месяц сидеть дома без света.
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