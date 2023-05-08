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8 мая 2023, 17:11 Читати українською

Беженцы тратят $1 миллиард в месяц с украинских карт

Украинские беженцы за рубежом использовали в первом квартале 2023 года $3,48 млрд с карт украинских банков, что на 5%, или на $0,18 млрд, меньше, чем в четвертом квартале 2022 года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные НБУ.

Украинские беженцы за рубежом использовали в первом квартале 2023 года $3,48 млрд с карт украинских банков, что на 5%, или на $0,18 млрд, меньше, чем в четвертом квартале 2022 года.
Фото: portal.lviv.ua

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Как сообщили в Нацбанке, снятие средств с банковских карт за рубежом уменьшилось на 7,4% — до $1,68 млрд, тогда как расходы в торговой сети — на 2,7%, до $1,78 млрд.

В то же время переводы на карты и операции в АТМ и ПТКС с украинских карт за рубежом остались на низком уровне — $0,02 млрд.

В целом объемы наличных вне банков в первом квартале 2023 года увеличились до $3,2 млрд.

В обновленном Инфляционном отчете Нацбанк указывает, что расходы беженцев обусловливают стабильный отток валюты по статье «путешествия», в том числе за счет снятия наличной валюты с карт за границей.

«Из-за значительного количества мигрантов за рубежом отток валюты по статьям „путешествия“ и „наличные вне банков“ будет оставаться существенным. Однако уже с 2024 года возвращение мигрантов станет одним из определяющих факторов сокращения оттока валюты за счет уменьшения импорта услуг по статье „путешествия“, так и замедление наращивания объемов наличных вне банков», — ожидает НБУ.

Ссылаясь на оценки ООН, Нацбанк отмечает, что в первом квартале 2023 года продолжалось увеличение числа мигрантов за пределами Украины: выехало на 0,6 млн украинцев больше, чем вернулось. Общее количество остающихся в Европе украинцев на конец квартала составило 8,6 млн человек, из которых 5 млн имеют статус временной защиты в ЕС.

НБУ прогнозирует по итогам 2023 года чистый приток населения в Украину 0,1 млн, а в следующем — на 0,6 млн.

По его данным, максимальные расходы по картам украинских банков за рубежом были зафиксированы во втором квартале прошлого года — $4,88 млрд., после чего они стабилизировались на уровне около $3,5−3,7 млрд. в квартал.

В «доковидном» первом квартале 2019 года они составляли $0,54 млрд, в четвертом квартале довоенного 2021 года — $0,75 млрд.

Источник: Минфин
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