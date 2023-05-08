В НБУ прогнозируют учетную ставку на уровне 21% на конец года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 мая 2023, 16:25 Читати українською

В НБУ прогнозируют учетную ставку на уровне 21% на конец года

Снижение учетной ставки НБУ, от которой зависит стоимость кредитов, может произойти в конце 2023 года. Решение будет связано со смягчением валютных ограничений. Об этом говорится в итогах заседания Комитета по монетарной политике Нацбанка.

Снижение учетной ставки НБУ, от которой зависит стоимость кредитов, может произойти в конце 2023 года.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно сообщению, девять членов КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 25% в апреле. Два члена КМП высказались за снижение учетной ставки до 24% в апреле.

Все члены КМП ожидают сохранения достаточно жестких монетарных условий и в дальнейшем, хотя их видение темпа и времени перехода к снижению учетной ставки отличается.

Снижение ставки

Большинство участников дискуссии считают, что к концу 2023 года НБУ может снизить учетную ставку до 21%. Они в большинстве своем сошлись во мнении, что оптимальным временем для начала цикла снижения ставки является IV квартал.

«Такой тайминг обуславливается приоритетностью задачи по смягчению части валютных ограничений. На начальном этапе валютной либерализации неизменная учетная ставка будет важным инструментом управления ожиданиями и рисками. Только НБУ будет иметь достаточно подтверждений относительно контролируемости курсовых и инфляционных процессов в условиях смягчения административных процедур». сможет начать цикл снижения учетной ставки без создания угроз макрофинансовой стабильности", — говорится в сообщении.

Читайте: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Эти члены КМП также согласились с тем, что потенциал снижения учетной ставки на горизонте монетарной политики существенно ограничен негативными последствиями войны. Украина потребует значительного времени для восстановления производственных мощностей, экспорта и возвращения вынужденных мигрантов, тогда как потребности в импорте на этапе восстановления будут значительными.

«При таких условиях поддержание курсовой устойчивости потребует от НБУ проведения последовательной политики по обеспечению высокой привлекательности сбережений в гривне и снижению давления на международные резервы. С учетом ожидаемой международной помощи, которая будет закрывать дефицит текущего счета, в 2024 году НБУ сможет продолжить снижение учетной ставки, которое, однако, будет достаточно медленным», — отметили в НБУ.

По мнению подавляющего большинства членов КМП, в конце следующего года учетная ставка будет составлять 18%.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
8 мая 2023, 16:53
#
От вам і інфляція, і «вигідні» депозити.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами