Как изменились цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле — инфографика

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 мая 2023, 14:04 Читати українською

Как изменились цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле — инфографика

Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за апрель 2023 года. В исследовании проанализировало состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и в столице.

Украинский маркетплейс DIM.
Фото: entire.com.ua
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Первичный рынок

По состоянию на конец апреля 2023 года в Украине открыто 73% отделов продаж новостроек. В апреле в Украине сдали в эксплуатацию три новостройки, две из них в Киеве и одна во Львове. Также в апреле возобновлено строительство в девяти новостройках.

Средняя цена за м² на конец апреля в Киеве составляет 51351 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Самая низкая стоимость м² в столице в Соломенском районе — 19 656 грн, а самая высокая — 227 216 грн/м² в Печерском.

По состоянию на апрель в Киевской области стоимость м² стартует от 10 395 грн, самый дорогой м² в области — 132 300 грн.

Вторичное жилье

По состоянию на конец апреля самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована традиционно в Киеве — 84 805 долларов США. Далее Львовская область — 57 520 долларов США и Закарпатская — 47 107 долларов США.

Если анализировать стоимость однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, то самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 46 941 доллар США, а самая высокая средняя цена в Печерском районе — 176 654 доллара США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+27
bonv
bonv
7 мая 2023, 14:21
#
Вартість помешкань варіюється відповідно до різних чинників. Зокрема, вона залежить від попиту, цін на будматеріали (якщо говорити про первинний ринок). Значною мірою також впливає на вартість житла і наближеність до лінії фронту.
Якщо ж порівнювати середню мінімальну ціну за квадратний метр первинки, то, за даними експертів ЛУН, станом на початок 2022 року в Києві він коштував 35 тисяч гривень, а в квітні 2023 року — 48 тисяч гривень. В Дніпрі ця ціна зросла з 28 до 41,7 тисяч гривень, в Одесі - з 26 до 37,2 тисяч гривень. У Львові дана вартість підскочила з 26 до 45,9 тисяч гривень, в Івано-Франківську — з 14,3 до 25 тисяч гривень.
За підрахунками аналітиків, середня ціна квадратного метра первинки наразі в Ужгороді складає 36,9 тисяч гривень, в Запоріжжі - 34,9 тисяч гривень, Вінниці - 34 тисячі гривень, Чернівцях — 33 тисячі гривень, Полтаві - 31 тисячу гривень, Луцьку — 29 тисяч гривень. Вартість квадратного метра на первинному ринку житла в Рівному і Харкові складає 27,9 тисяч гривень, в Сумах та Чернігові - 25 тисяч.
В Житомирі і Тернополі ціна житлового квадратного метра на первинці становить 24,8 та 24,5 тисяч гривень відповідно, в Хмельницькому та Черкасах — 23 тисячі гривень за квадратний метр.
+
+15
bonv
bonv
7 мая 2023, 14:22
#
Натомість на вторинному ринку, за даними експертів, однокімнатну квартиру в Києві можна зараз придбати в середньому за 58 тисяч доларів, двокімнатну — за 70 тисяч. У Львові їх можна купити за 50 та 72,5 тисяч доларів відповідно. В Одесі - за 29,7 та 42,75 тисяч доларів відповідно.
До війни — на початку 2022 року, згідно з підрахунками ЛУН, однокімнатка в Києві коштувала 70, двокімнатка — 97,5 тисяч доларів. У Львові тоді ці ціни складали 44,9 та 62 тисяч доларів, а в Одесі - 32,5 та 46 тисяч доларів відповідно.
Проте аналітики зауважили, що зараз менше квартир виставлено на продаж, і ймовірно, що дешевші чи дорожчі варіанти просто прибрали з продажу і саме цей факт, а не зміна ціни на квартири, дають меншу чи більшу середню ціну.
Тому, як бачимо, вітчизняний житловий ринок чимдалі оговтується від шоку і потроху нарощує оберти. Продавці помешкань пропонують якомога вигідніші умови продажу, щоб привабити покупців, які зараз мають купу сумнівів.
Щодо цін на житло, то наразі на первинному ринку лідирує Київ, проте не сильно відстає за ціновою політикою і Львів. Натомість на вторинці однокімнатна квартира буде дорожчою в Києві, а от двокімнатна — у Львові.
https://www.unian.ua/economics/other/potriben-dah-nad-golovoyu-yak-zminyuyutsya-cini-na-zhitlo-u-voyenniy-ukrajini-12245502.html
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Nemo1111 и 25 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами