Украинский маркетплейс DIM.RIA представил обновленный отчет собственного аналитического центра за апрель 2023 года. В исследовании проанализировало состояние рынка новостроек, цены на жилье в Украине и в столице.
Как изменились цены на первичном и вторичном рынке недвижимости в апреле — инфографика
Первичный рынок
По состоянию на конец апреля 2023 года в Украине открыто 73% отделов продаж новостроек. В апреле в Украине сдали в эксплуатацию три новостройки, две из них в Киеве и одна во Львове. Также в апреле возобновлено строительство в девяти новостройках.
Средняя цена за м² на конец апреля в Киеве составляет 51351 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Самая низкая стоимость м² в столице в Соломенском районе — 19 656 грн, а самая высокая — 227 216 грн/м² в Печерском.
По состоянию на апрель в Киевской области стоимость м² стартует от 10 395 грн, самый дорогой м² в области — 132 300 грн.
Вторичное жилье
По состоянию на конец апреля самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована традиционно в Киеве — 84 805 долларов США. Далее Львовская область — 57 520 долларов США и Закарпатская — 47 107 долларов США.
Если анализировать стоимость однокомнатной квартиры в соответствии с районами столицы, то самая низкая средняя цена в Деснянском районе — 46 941 доллар США, а самая высокая средняя цена в Печерском районе — 176 654 доллара США.
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Якщо ж порівнювати середню мінімальну ціну за квадратний метр первинки, то, за даними експертів ЛУН, станом на початок 2022 року в Києві він коштував 35 тисяч гривень, а в квітні 2023 року — 48 тисяч гривень. В Дніпрі ця ціна зросла з 28 до 41,7 тисяч гривень, в Одесі - з 26 до 37,2 тисяч гривень. У Львові дана вартість підскочила з 26 до 45,9 тисяч гривень, в Івано-Франківську — з 14,3 до 25 тисяч гривень.
За підрахунками аналітиків, середня ціна квадратного метра первинки наразі в Ужгороді складає 36,9 тисяч гривень, в Запоріжжі - 34,9 тисяч гривень, Вінниці - 34 тисячі гривень, Чернівцях — 33 тисячі гривень, Полтаві - 31 тисячу гривень, Луцьку — 29 тисяч гривень. Вартість квадратного метра на первинному ринку житла в Рівному і Харкові складає 27,9 тисяч гривень, в Сумах та Чернігові - 25 тисяч.
В Житомирі і Тернополі ціна житлового квадратного метра на первинці становить 24,8 та 24,5 тисяч гривень відповідно, в Хмельницькому та Черкасах — 23 тисячі гривень за квадратний метр.
До війни — на початку 2022 року, згідно з підрахунками ЛУН, однокімнатка в Києві коштувала 70, двокімнатка — 97,5 тисяч доларів. У Львові тоді ці ціни складали 44,9 та 62 тисяч доларів, а в Одесі - 32,5 та 46 тисяч доларів відповідно.
Проте аналітики зауважили, що зараз менше квартир виставлено на продаж, і ймовірно, що дешевші чи дорожчі варіанти просто прибрали з продажу і саме цей факт, а не зміна ціни на квартири, дають меншу чи більшу середню ціну.
Тому, як бачимо, вітчизняний житловий ринок чимдалі оговтується від шоку і потроху нарощує оберти. Продавці помешкань пропонують якомога вигідніші умови продажу, щоб привабити покупців, які зараз мають купу сумнівів.
Щодо цін на житло, то наразі на первинному ринку лідирує Київ, проте не сильно відстає за ціновою політикою і Львів. Натомість на вторинці однокімнатна квартира буде дорожчою в Києві, а от двокімнатна — у Львові.
https://www.unian.ua/economics/other/potriben-dah-nad-golovoyu-yak-zminyuyutsya-cini-na-zhitlo-u-voyenniy-ukrajini-12245502.html