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6 мая 2023, 17:00 Читати українською

Власти Бали могут ввести квоты для иностранных туристов из-за россиян

Индонезийский курортный остров Бали может ввести квоты для иностранных туристов из-за засилья российских туристов, наиболее часто нарушающих правила пребывания. Об этом заявил губернатор острова Бали Ваян Костер во время анонсирования программы «100 лет развития на Бали», сообщает местное издание Detik.

Индонезийский курортный остров Бали может ввести квоты для иностранных туристов из-за засилья российских туристов, наиболее часто нарушающих правила пребывания.
Фото: pixabay.com

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Губернатор Бали заявил, что власти острова намерены бороться с туристами, нарушающими правила пребывания.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим (поток туристов, — ред.), внедрив систему квот на следующие 100 лет», — объяснил Костер.

Если эта система будет введена, то иностранцам придется зарегистрироваться заранее и ждать своей очереди въезда.

Костер отметил, что туристы, желающие приехать на Бали в следующем году, должны зарегистрироваться «прямо сейчас».

По его словам, причина введения квот — поведение туристов.

«Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов хулиганят, дебоширят, большинство из них — из России», — пояснил Костер.

Он уточнил, что с начала 2023 из Индонезии депортировали 101 туриста, большинство из них — 27 человек — россияне. Всего же, по его словам, на Бали находится около 50 тысяч россиян.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте Костер призвал правительство Индонезии отменить упрощенную процедуру получения виз по прибытии для россиян и украинцев, поскольку они работают нелегально, въехав за туристическими визами. При этом иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам.

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Источник: Минфин
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