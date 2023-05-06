Власти Бали могут ввести квоты для иностранных туристов из-за россиян

Индонезийский курортный остров Бали может ввести квоты для иностранных туристов из-за засилья российских туристов, наиболее часто нарушающих правила пребывания. Об этом заявил губернатор острова Бали Ваян Костер во время анонсирования программы «100 лет развития на Бали», сообщает местное издание Detik.

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Губернатор Бали заявил, что власти острова намерены бороться с туристами, нарушающими правила пребывания.

«Мы больше не будем проводить политику массового туризма, мы ограничим (поток туристов, — ред.), внедрив систему квот на следующие 100 лет», — объяснил Костер.

Если эта система будет введена, то иностранцам придется зарегистрироваться заранее и ждать своей очереди въезда.

Костер отметил, что туристы, желающие приехать на Бали в следующем году, должны зарегистрироваться «прямо сейчас».

По его словам, причина введения квот — поведение туристов.

«Сейчас возникло новое явление, когда ряд туристов хулиганят, дебоширят, большинство из них — из России», — пояснил Костер.

Он уточнил, что с начала 2023 из Индонезии депортировали 101 туриста, большинство из них — 27 человек — россияне. Всего же, по его словам, на Бали находится около 50 тысяч россиян.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте Костер призвал правительство Индонезии отменить упрощенную процедуру получения виз по прибытии для россиян и украинцев, поскольку они работают нелегально, въехав за туристическими визами. При этом иммиграционные власти неоднократно предостерегали иностранцев на Бали от работы по туристическим визам.

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