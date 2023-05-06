Банки повысили ставки по депозитам в гривне — НБУ

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам физических лиц в марте выросла на 0,6 процентного пункта — до 12,9% годовых, а по средствам бизнеса — на 1,2 в. п. — до 13,7% годовых. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за апрель 2023 года.

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«Несмотря на значительные объемы ликвидности, ставки по гривневым депозитам продолжали расти в ответ на длительное удержание учетной ставки на высоком уровне, усиление нормативов обязательных резервов и анонсированное усовершенствование подходов к их расчету», — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, более высокие ставки по депозитам для бизнеса свидетельствуют о потенциале для повышения ставок по депозитам населения, особенно с учетом изменений в операционном дизайне монетарной политики.

При этом только 34% гривен физлиц в банках находятся на срочных депозитах.

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«Благодаря влиянию мер НБУ уже в апреле банки активнее начали конкурировать за вкладчиков, предлагая более привлекательные ставки, прежде всего по депозитам более 3 месяцев. Ожидается, что это окажет положительное влияние на улучшение работы трансмиссионного механизма и будет началом формирования устойчивого тренда на увеличение доли срочных депозитов», — отметил регулятор.