Нацбанк аннулировал лицензию еще одному страховщику

Национальный банк аннулировал лицензию ЧАО «Страховая компания «Универсальный полис» на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Причина

По словам НБУ, страховщик в течение года повторно нарушил требования лицензионных условий.

В частности, компания не соблюдает обязательные финансовые нормативы (норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рисков операций).

Решение правления Нацбанка вступает в силу 5 мая 2023 года.

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Регулятор напомнил, что 11 ноября 2022 года к ЧАО «Страховая компания «Универсальный полис» была применена мера влияния в виде временной остановки лицензий на осуществление страховой деятельности в связи с нарушением обязательных финансовых нормативов.

Страховая компания работает в сегменте non-life. По данным отчетности за 2022 год, сумма страховых премий ЧАО «Страховая компания «Универсальный полис» составила 72 млн грн (из нее 90% — от перестраховщиков), страховых выплат — 36 млн грн. Доля рынка компании по результатам 2022 года — 0,2 %.

По данным отчетности за I квартал 2023 года, ЧАО «Страховая компания «Универсальный полис» не получало страховых премий.

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