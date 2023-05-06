НБУ значительно сократил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 мая, купил на межбанковском валютном рынке $15,87 млн и продал $274,70 млн. Отрицательное сальдо составило $258,83 млн против $442,05 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $183,22 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $80,85 млн;

продал $8 892,17 млн.

Отрицательное сальдо интервенций составило $8 811,32 млн.

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