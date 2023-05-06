Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 мая, купил на межбанковском валютном рынке $15,87 млн и продал $274,70 млн. Отрицательное сальдо составило $258,83 млн против $442,05 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ значительно сократил продажу валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк уменьшил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $183,22 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $80,85 млн;
- продал $8 892,17 млн.
Отрицательное сальдо интервенций составило $8 811,32 млн.
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