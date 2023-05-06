В Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на водительские права

В Министерстве внутренних дел заявили об изменениях, касающихся процедуры сдачи теоретических и практических экзаменов для будущих водителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Видео- и аудиозапись

«В частности, в течение всего времени сдачи теоретического экзамена будет проходить видео-, аудиозапись не только личности и движений ее рук, но и экзаменатора и его действий, а также видеозапись всей площади экзаменационного класса и экрана монитора рабочего места, на котором лицо сдает теоретический экзамен», — говорится в сообщении.

Также будет технически документироваться вся процедура сдачи экзамена по вождению. Будут фиксировать на аудио и видео не только ученика и экзаменатора, но и все их действия, включая движения рук и ног.

Кроме этого, будет вестись видео- и аудиозапись дорожной обстановки впереди и, если позволяет конструкция, позади транспортного средства, на котором принимается практический экзамен.

Для такой комплексной фиксации будет использоваться современный технический комплекс, уже проходящий тестирование. До конца года планируется оборудовать такой техникой около 150 автомобилей.

Также запланировано увеличение срока, во время его лица может получить видеофайл по процедуре сдачи экзамена для обжалования результатов.

Количество попыток для сдачи практических экзаменов

Кроме этого планируют отменить количество попыток по сдаче практических экзаменов. По состоянию на сегодняшний день, если человек трижды не сдал практический экзамен — он проходит повторную переподготовку по практическому управлению транспортным средством и снова имеет три попытки.

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Если же соответствующая норма закона будет принята, ученик, не сдавший теоретический экзамен с первого раза, сможет сдавать его повторно через 10 календарных дней. Такая же ситуация будет и с практическим экзаменом.

«Все эти и другие изменения направлены на максимальную открытость процедуры получения водительского удостоверения и предотвращения спекуляций во время сдачи и приема экзаменов. В то же время, о сокращении количества учебных заведений или инструкторов речь не идет», — говорится в сообщении.

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